W Gemini Park Bielsko-Biała przybywa klientów

Gemini Park Bielsko-Biała coraz bardziej zbliża się do wyników sprzed roku. Tylko pierwsza połowa lipca zaowocowała powrotem w dni handlowe aż 88 proc. klientów i to przy zamkniętym wówczas jeszcze kinie.

Po odmrożeniu oferty w maju i powrocie do Gemini Park ponad 70 proc. klientów, czerwiec przyniósł ustabilizowanie się tego trendu. Tylko w minionym miesiącu, w porównaniu do roku ubiegłego, do galerii wróciło 81 proc. klientów.

Był to wynik aż o 10 proc. lepszy, niż średnia jaką w tym samym czasie zanotował w dużych centrach handlowych (pow. 40 tys. m kw. GLA) FootFall Retail Index. Idące w górę wskaźniki znalazły przełożenie w obrotach. Tylko w czerwcu kształtowały się one na poziomie aż 93% w stosunku do obrotów z czerwca ubiegłego roku.

- Optymizm, który pojawił się wśród konsumentów po zniesieniu lockdown'u sprawił, że w maju nasze wskaźniki były nawet dwukrotnie wyższe niż prognozy analityków. Było to dobre otwarcie i co najważniejsze, nie było to chwilowe zjawisko. Czerwiec dostarczył bowiem dalszych wzrostów, lokując nas powyżej trendu jaki obserwowany jest dziś na rynku w dużych galeriach - mówi Krzysztof Brączek, dyrektor Gemini Park Bielsko-Biała.

To coraz większe tempo odrabiania footfall'u widać także w pierwszych dwóch tygodniach lipca. Od 1 do 14 lipca, w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem, do galerii wróciło już 88 proc. klientów, przybliżając centrum do wyników z 2019 roku. Także sam park "W DECHE!" i Park Linowy, w pierwszych dwóch tygodnia lipca odnotował powrót aż 82 proc. klientów.

- Praktycznie każdy tydzień przynosi nam dalsze wzrosty. Pojawiają się także dni, w których wyniki są lepsze niż w roku ubiegłym lub mocno zbliżone do siebie. Co ważne, rośnie także konwersja. Mówiąc wprost - ruch znajduje przełożenie na obroty naszych najemców. W czerwcu aż 25 najemców miało wyższe obroty niż przed rokiem - zauważa Brączek.

Niezmieniona oferta procentuje

Co zatem sprawia, że bielska galeria w takim tempie odzyskuje klientów? Przyczyn jest kilka. Jedną z najważniejszych jest poziom otwarcia lokali w galerii. Działalność wznowiło już aż 97 proc. najemców. Sama oferta natomiast wróciła po lockdownie w niezmienionym kształcie.

- Nie rozczarowujemy klientów zamkniętymi lokalami. Jeśli ktoś wybiera się do nas na zakupy np. do konkretnego sklepu, wciąż go u nas znajduje. Działalność wznowili najemcy w każdym z naszych segmentów. W komplecie wróciła np. oferta modowa, gastronomiczna, zdrowia i urody czy wyposażenia wnętrz. Planowane są także otwarcia nowych marek, w tym m.in. restauracji sieci Olimp - wylicza Brączek.

1

2