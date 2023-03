Za kompleksowe przygotowanie inwestycji w Gostyniu odpowiada Genesis Property. Nowy inwestor może rozpoczynać prace budowlane.

Park handlowy w Gostyniu zostanie otwarty w I kwartale 2024 roku. Obok kompleksu handlowego powstaje również parking na około 300 samochodów. Nieruchomość zlokalizowana jest przy skrzyżowaniu ulic Zachodniej i Leszczyńskiej w Gostyniu tuż przy drodze krajowej numer 12. Wśród najemców, którzy otworzą swoje sklepy w nowym obiekcie handlowym znajdą się między innymi: Biedronka, Rossmann, Pepco, Dealz, Kaes i Smyk.

Gostyń to miasto, w którym brakuje nowoczesnych powierzchni handlowych, a co za tym idzie lubianej przez konsumentów oferty sieciowych marek. Aby zrobić zakupy w takich sklepach mieszkańcy musieli udawać się do większych ośrodków miejskich, a to zabierało im czas i wiązało się z dodatkowymi kosztami. Dzięki nowemu obiektowi i jego bogatej ofercie mieszkańcy miasta i jego okolic będą mogli najpotrzebniejsze zakupy zrobić w swoim bezpośrednim sąsiedztwie - mówi Juliusz Wawrzyniak, prezes firmy Genesis Property.