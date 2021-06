W Ikea Janki zamieszkały pszczoły. Klienci mogą je podglądać

Jest to pierwszy sklep Ikea w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej startujący z podobną inicjatywą.

Wszyscy goście sklepu Ikea Janki mogą zapoznać się z tym, jak żyją pszczoły oraz podejrzeć ich prace dzięki specjalnym kamerom.

Pszczoły – niewielkie owady, którym zawdzięczamy bardzo dużo. To właśnie one zapylają rośliny istotne dla rolnictwa i produkcji żywności. Dzięki ich pracy możemy cieszyć się smakiem naszych ulubionych dań. Jednak coraz szybszy postęp cywilizacyjny niesie ze sobą także tragiczne skutki dla tych latających przyjaciół. Unoszące się w powietrzu toksyczne pestycydy oraz ciągle narastające zmiany klimatu, zagrażają przetrwaniu tego gatunku. Gdyby nie pszczoły miodne, odpowiedzialne za ponad 88 proc. pracy zapylaczy , na plantacjach mogłoby być nawet o 70-80 proc. mniej plonów.

IKEA realizując swoją strategię People & Planet Positive postanowiła zadbać o pszczoły i jednocześnie planetę, dając owadom nowy dom na dachu magazynu zewnętrznego w IKEA Janki (Plac Szwedzki 1, Raszyn), co wpisuje się także w założenia Roku Zrównoważonego Rozwoju. Jest to pierwszy sklep IKEA w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej startujący z podobną inicjatywą. To rozwiązanie pozwoli przyczynić się do zwiększenia liczby pszczół

w środowisku i lepszego zapylenia roślin znajdujących się do 5km od budynku.

Funkcjonowanie pasieki będzie miało pozytywny wpływ także na edukację ekologiczną i świadomość klientów. Wszyscy goście sklepu mogą zapoznać się z tym, jak żyją pszczoły oraz podejrzeć ich prace dzięki specjalnym kamerom. Już pod koniec czerwca fascynujący film przyrodniczy będzie streamowany NA ŻYWO w restauracji sklepu na pierwszym piętrze. To idealna okazja, aby przybliżyć obraz pszczół także dzieciom i od najmłodszych lat kształtować w nich ekologiczne wybory oraz szacunek do przyrody.

