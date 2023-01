Dawna Fabryka to nowy park handlowy, który powstanie w Jeleniej Górze. Projekt zlokalizowano na terenie dawnych Zakładów Odlewniczych ZREMB.

Projekt powstał nieopodal centrum miasta, tuż przy trasie prowadzącej do Szklarskiej Poręby.

Obiekt dostarczy na rynek ok. 7,5 tys. mkw., na których powstanie 10 sklepów.

Za komercjalizację oraz wprowadzenie projektu na rynek odpowiada firma doradcza CBRE.

Jelenia Góra czekała na taki projekt od dawna. Z jednej strony, to odpowiedź na potrzeby lokalnych klientów, ale z drugiej również turystów zmierzających przez miasto w kierunku Karkonoszy. Usytuowanie oraz charakter Dawnej Fabryki sprawią, że obie te grupy będą mogły zaspokoić tu swoje potrzeby. Odpowiedni dobór najemców sprawi, że będzie to ulubione miejsce zakupów jeleniogórzan – mówi Marcin Fiałkowski, prezes zarządu Dawna Fabryka.

Dawna Fabryka powstanie na terenie dawnych zakładów przemysłowych i fabryki części zamiennych do ciężkich maszyn budowlanych, która w różnych wariantach funkcjonowała w Jeleniej Górze od 130 lat. Nowy projekt zakłada stworzenie miejsca do szybkich i wygodnych zakupów z pełną ofertą handlową, której potrzebują klienci. W obiekcie znajdzie się operator spożywczy, sklepy oferujące sprzęt RTV i AGD, sklepy z wyposażeniem wnętrz, sportowe oraz modowe. W ramach projektu planowana jest także część gastronomiczna, w tym restauracja typu „drive thru”. Cały obiekt pomieści 10 lokali na 7,5 tys. mkw. Do dyspozycji klientów będzie wygodny zewnętrzny parking na 300 samochodów.

Pierwszych klientów Dawna Fabryka przywita w IV kwartale 2024 roku. Za komercjalizację i wprowadzenie projektu na rynek odpowiedzialna będzie firma doradcza CBRE.

Parki handlowe dominowały w 2022 roku na rynku handlowym, stanowiąc aż 90 proc. nowej powierzchni handlowej, która trafiła na rynek. W tym roku ten trend się utrzyma. To efekt nasycenia dużymi centrami handlowymi, stąd duży rozwój parków i obiektów typu convenience, w których inwestorzy widzą ogromny potencjał – mówi Mariusz Majkowski, dyrektor w dziale powierzchni handlowych w CBRE.

