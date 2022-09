Rozpoczęła się komercjalizacja największego - regionalnego parku handlowego w Karkonoszach.

Przystanek Karkonosze położony będzie przy drodze wojewódzkiej nr 366 na przecięciu tras prowadzących do Karpacza, Szklarskiej Poręby, Kowar i Jeleniej Góry.

Lokalizacja będzie więc dogodna nie tylko dla prawie 100 tysięcy mieszkańców okolicznych miasteczek i wsi, ale również kilku milionów turystów z Polski, Czech, Niemiec i innych krajów, którzy licznie corocznie odwiedzają Karkonosze.

Otwarcie projektu zaplanowano na 2024 rok.

Park handlowy Przystanek Karkonosze na blisko 20.000 mkw. powierzchni najmu zaoferuje ok. 40 sklepów, punktów usługowych i gastronomicznych, znany market spożywczy, restaurację drive-thru oraz specjalnie zaprojektowaną powierzchnię dla cyklicznych wydarzeń artystyczno-kulturalno-rozrywkowych jak również popularnych w tamtym regionie kiermaszy tematycznych. Na terenie projektu planowane są też liczne atrakcje rozrywkowo-naukowe dla dzieci oraz multipleks kinowy.

Klientom służyć będzie duży parking na około 700 miejsc, przystanki autobusowe, ale też przystanek kolejowy linii Jelenia Góra – Karpacz, której proces rewitalizacji rozpoczęto w kwietniu tego roku.

Inwestorem jest pochodzący z Jeleniej Góry doświadczony inwestor i bankier inwestycyjny – Artur Kozieja, który w latach 1995 – 2017 pracował na stanowisku dyrektora inwestycyjnego m.in. w Credit Suisse, Morgan Stanley i Barclays Capital w londyńskim “City”.

Jest on twórcą Grupy Europlan - działającej od 17 lat na rynku budownictwa mieszkaniowego (zrealizowane 2.500 mieszkań w Warszawie i Krakowie oraz realizowanych obecnie ok 400 mieszkań w Jeleniej Górze), biurowego (20.000 m2 w Warszawie) i hotelowego (działające: Metropolo by Golden Tulip w Krakowie, Lake Hill Resort&Spa w karkonoskiej Sosnówce oraz obecnie realizowane: Raddisson Blu w Ostródzie, Sanssouci w Karpaczu, Campanile w Warszawie oraz Movenpick w Zakopanym).

Za koncepcję komercyjną i wynajem odpowiada firma Mallson Polska. Projekt przygotowała pracownia architektoniczna MTDI.

