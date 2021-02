W Koszykach klasyka dla publiczności online

W minioną niedzielę w warszawskiej Hali Koszyki po raz setny rozbrzmiewała muzyka klasyczna. To już 3 lata, odkąd Julian Cochran Foundation wspólnie z Globalworth organizują koncerty utalentowanych muzyków w najpopularniejszym miejscu spotkań w Warszawie. Obecnie, w czasie pandemii, koncerty dostępne są online, ale wszyscy liczymy, że już wkrótce w Koszykach znowu pojawi się publiczność.

Klasyka na Koszykach to jedno z najbardziej niezwykłych wydarzeń na kulturalnej mapie Warszawy. Zapraszani do niej artyści przybliżają słuchaczom świat muzyki klasycznej, wzbudzając w nich coraz większe zainteresowanie tym gatunkiem. Nie powstrzymała tego nawet pandemia – od listopada koncerty odbywają się online, ale ich plenerem niezmiennie pozostaje piękne wnętrze Hali Koszyki. Wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem i w obecnej, internetowej odsłonie przyciągnęło do tej pory już ponad 20 000 widzów.

- Wspólnie z Julian Cochran Foundation udowadniamy, że muzyka klasyczna nie musi być zarezerwowana jedynie dla filharmonii czy opery – równie pięknie brzmi pod dachem kultowej Hali Koszyki. To jednocześnie pierwsza w Polsce regularna seria bezpłatnych koncertów muzyki klasycznej w przestrzeni komercyjnej, która na dobre wpisała się w warszawski kalendarz wydarzeń kulturalnych. Odczuwamy wielką radość, że dzięki owocnej współpracy możemy wspólnymi siłami popularyzować ten gatunek - opowiada Piotr Krowicki, Marketing Manager w firmie Globalworth Poland

- Hala Koszyki to miejsce wyjątkowe, otwarte na sztukę i muzykę klasyczną. Cieszymy się, że koncerty Klasyki na Koszykach od lat cieszą się tak wielką popularnością. Choć jednocześnie wcale mnie to nie dziwi, ponieważ w muzyce klasycznej można zakochać się na całe życie. Z całego serca dziękujemy wszystkim artystom oraz firmom i instytucjom, które współtworzą z nami ten projekt, a także naszej wiernej publiczności, która nigdy nas nie zawiodła - dodaje Karolina Sajniak-Drzyzga, wiceprezes Julian Cochran Foundation.

Podczas jubileuszowego koncertu można było wysłuchać młodego, utalentowanego pianisty Krzysztofa Wiercińskiego. W programie znalazły się utwory Fryderyka Chopina, Franza Schuberta, Ferenca Liszta oraz Domenica Scarlattiego. Koncert jest do obejrzenia pod tym linkiem. Honorowym partnerem cyklu jest Filharmonia Narodowa.