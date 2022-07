W.Kruk otwiera nowy salon

W.Kruk to kolejna tak rozpoznawalna, polska marka jubilerska, która zdecydowała się ulokować swój salon w Nowych Czyżynach. Od kilku lat działa tutaj także Apart.

Umowa z W.Kruk właśnie została podpisana.

W nowym salonie W.Kruk klienci znajdą najwyższej jakości złotą i srebrną biżuterię, brylanty, kamienie szlachetne oraz autorskie kolekcje inspirowane najnowszymi trendami.

– Rozwijając tenant-mix, odważnie sięgamy po marki, które do tej pory nie były obecne w centrach convenience. Stało się to już znakiem rozpoznawczym Nowych Czyżyn i innych naszych obiektów w tym formacie. Planowane na najbliższe tygodnie otwarcie salonu W.Kruk jest tego najlepszym przykładem. Marka dopełni naszą ofertę jubilerską, a jej dołączenie do tenant-mixu wzbogaci segment biżuterii – mówi Karolina Nitowska, Leasing Director Newbridge Poland.

– Rozwijając ten segment skupiamy się przede wszystkim na brandach mających renomę oraz wierne grono klientek i klientów – komentuje Justyna Sobczyńska, Leasing & Asset Management Consultant w Newbridge.

– Tak też jest w przypadku W.Kruk. To najstarsza marka jubilerska w kraju, w dodatku lider rynkowy, który inwestuje w lokale w najlepszych obiektach handlowych w Polsce. Teraz także Nowe Czyżyny, największy obiekt w portfolio Newbridge Poland, dołączają do tego grona – dodaje.

Co sprawia, że coraz większe marki są zainteresowane obecnością w Nowych Czyżynach? Zdaniem Karoliny Nitowskiej stoi za tym potencjał leasingowy obiektu. – Najemcy dostrzegają to, że rozwijamy autorski i atrakcyjny format convenience, wychodzący poza pewien rynkowy schemat, opierając swój tenant mix nie tylko na brandach charakterystycznych dla tego formatu, ale także na obecnych np. w centrach typowo modowych – mówi.

– Nie bez znaczenia jest także mocna lokalna pozycja obiektu. Nowe Czyżyny leżą pośrodku dużych skupisk krakowskich osiedli, w tym nowych inwestycji, przyciągających młodych profesjonalistów. To stwarza markom szansę na bycie blisko swojego klienta docelowego i wpisuje się w coraz wyraźniejszy na rynku trend lokalnych zakupów „po sąsiedzku”, który umocnił się znacząco w dobie pandemii – dodaje