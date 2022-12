Najnowszą propozycją marki W.Kruk jest oferowane we współpracy z towarzystwem ubezpieczeń Signal Iduna ubezpieczenie dedykowane klientom zainteresowanym zakupem zegarka. Ta unikatowa usługa pozwoli skutecznie zabezpieczyć czasomierz podczas codziennego użytkowania. Ubezpieczenie obejmuje szeroki zakres ochrony związany z uszkodzeniem zegarka w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. W przypadku uszkodzenia właściciel zegarka będzie mógł dokonać naprawy lub wymienić uszkodzony przedmiot na nowy, kiedy naprawa będzie ekonomicznie nieuzasadniona.

Signal Iduna i W.Kruk łączą najwyższe standardy obsługi klienta. Rozwijając ubezpieczenia w formule embedded, Signal Iduna wspólnie z partnerem technologicznym Sollers Consulting poszerza katalog oferowanych ubezpieczeń kierowanych do najbardziej wymagających Partnerów. Zakup zegarka to niejednokrotnie życiowa decyzja. Klient dokonując wyboru, często kieruje się zaufaniem do marki oraz oczekiwaniem, że w przypadku nieprzewidzianego zdarzenia towarzyszącego codziennej eksploatacji wymarzonego zegarka, będzie mógł liczyć na wsparcie, które nie kończy się wraz z zakupem. Nasza propozycja zabezpieczenia zegarków została starannie dobrana do potrzeb klientów W.Kruk. Jesteśmy dumni, że wspólnie z naszymi Partnerami wdrożyliśmy produkt, który realnie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowanych przez klientów W.Kruk zegarków – dodaje Przemysław Różański, Dyrektor ds. Projektów Centralnych w Signal Iduna.