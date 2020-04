W kwietniu nastroje polskich konsumentów spadły do historycznego minimum

Do tej pory najniższy poziom nastrojów odnotowano we wrześniu 2001 roku (-26,3).

Barometr może przyjmować wartości od -100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionych pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Z danych wynika, że w kwietniu pogorszyły się wszystkie składowe barometru. Oceny bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego spadły o 8 p.p., z poziomu 6,1 do -1,9, oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego spadły o 40,1 p.p., z poziomu 4,2 do -35,9, oceny przyszłej sytuacji gospodarczej kraju zaliczyły spadek o 66 p.p., z poziomu -4,3 do -70,3, natomiast skłonność do zakupów zmalała o 0,9 p.p., z poziomu -1,9 do -2,8.

W ogólnie bardzo negatywnych kwietniowych wynikach warto odnotować fakt, iż o ile istotnie obniżyły się oceny bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz oceny przyszłej sytuacji gospodarczej kraju, to wskaźnik skłonności do zakupów, na tle spadków pozostałych składowych barometru, zanotował spadek relatywnie niski.

Może to wskazywać, iż w perspektywie krótkookresowej ten niewielki uszczerbek, jakiego na razie doznała konsumencka skłonność do zakupów, zostanie zachowany, co pozwoli, wraz z szybkim odblokowaniem gospodarki, na w miarę szybki powrót konsumentów do sklepów i odbudowę poziomów sprzedaży towarów i usług, w okolice wartości sprzed pandemii.

Badanie zrealizowano w dniach 3-8 kwietnia metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie) na losowo-kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie 1000 osób.