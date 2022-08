W Łasztowni powstanie galeria handlowa?

Do publicznego wglądu trafił projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, obejmujący szczecińską Łasztownię.

Projekt zakłada wprowadzenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Planowana jest budowa dużego centrum handlowo-usługowego w pobliżu PPC „Gryf`”.

Ewentualna inwestycja miałaby powstać na działce o powierzchni 2,87 ha, zlokalizowanej tuż za biurowcem Lastadia przy ul. Zbożowej.

Łasztownia to wyspa rzeczna w Szczecinie, nazywana przyszłościowo „nowym sercem miasta”. Wyspa położona po wschodniej części Odry była niegdyś miejscem, w którym kipiało życie. Teraz ma szansę odzyskać dawny blask. Nabrzeże zaczęło żyć, a zazwyczaj puste okolice nad Odrą zapełniły się ludźmi. O tej wyspie coraz więcej się rozmawia, pisze, a przede wszystkim coraz chętniej Łasztownię odwiedzają mieszkańcy Szczecina i turyści. W miejscu, które od dawna fascynowało głównie historyków i architektów, zaczyna się coś nowego. Nic dziwnego, że władze miasta pracują nad nowym przeznaczeniem tego terenu. Galeria handlowa w Łasztowni byłaby z pewnością pełna klientów.

Planowana inwestycja w postaci centrum hadlowo-usługowego miałaby powstać na działce o powierzchni 2,87 ha, zlokalizowanej tuż za biurowcem Lastadia przy ul. Zbożowej. Projekt planu zezwala tam na wielofunkcyjną zabudowę śródmiejską mieszkaniową lub mieszkaniowo-usługowa, a także dopuszcza budowę obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 mkw. z usługami kultury, rozrywki, sportu i rekreacji. Projekt planu podtrzymuje funkcje przyjęte dla tego terenu w 2011 roku, dodając funkcję mieszkaniową.

Obecnie działka należy do Skarbu Państwa i jest w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Przemysłu Cukierniczego „Gryf”. Teren nie zostanie przekształcony do czasu aż właściciel działki zdecyduje się na nową inwestycję. Do tej pory „Gryf” będzie w tym miejscu istnieć, a nawet jeśli działka doczeka się inwestycji, zachowany będzie musiał zostać zabytkowy budynek fabryki czekolady. PPC „Gryf” nie zgłaszało uwag do obowiązującego miejscowego planu ani wniosków do projektu planu.

Przedmiotowy plan wyznacza możliwe różne scenariusze przekształceń struktury funkcjonalno-przestrzennej dla wyspy, w tym nieruchomości na której działa fabryka czekolady. Jednym z takich scenariuszy jest utrzymanie, a nawet rozbudowa (rozwój) istniejących funkcji i zastanej infrastruktury, a tym samym kontynuacja bieżącej działalności gospodarczej do momentu podjęcia przez właściciela nieruchomości decyzji o zmianie przeznaczenia terenu w zgodzie z planem – wyjaśnia Sylwia Cyza-Słomska z Urzędu Miasta Szczecin.

Maksymalna wysokość nowych budynków na tym terenie będzie mogła wynosić 21 metrów. Obowiązywać będzie zastosowanie ekologicznych rozwiązań. Wokół zaplanowano zieleń i chodnik ze szpalerem drzew.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Wyspa Grodzka – Łasztownia 3” został udostępniony do publicznego wglądu. Uwagi do projektu można składać do 24 sierpnia. Następnie ostateczna wersja projektu trafi pod głosowanie Rady Miasta.