Zakupy w Galerii Łomianki mogą dostarczyć wiele radości oraz dodatkowe korzyści.

Od 1 do 25 marca warto zbierać paragony potwierdzające zakupy w sklepach centrum handlowego w Łomiankach.

W Galerii Łomianki można znaleźć kilkadziesiąt sklepów, a wśród nich marki z modą dla pań, panów i najmłodszych, salony z elektroniką i AGD oraz artykułami dla zwierząt. W witrynach salonów i na półkach widać już nowe letnie kolekcje. Można tu skorzystać również z usług i załatwić codzienne sprawy.

Od soboty 4 marca będzie można wymienić je na bony o wartości 30 złotych, a potem zrealizować je w sklepach Galerii Łomianki. To doskonały sposób by uzupełnić szafę o lekkie wiosenne ubrania i dodatki czy kupić coś do domu.

Aby odebrać nagrodę, należy w punkcie obsługi akcji w pasażu centrum handlowego pokazać paragony potwierdzające zakupy za kwotę minimum 150 złotych.

Paragony będzie można wymieniać na bony w marcu w cztery kolejne soboty czyli:

4 marca

11 marca

18 marca

25 marca

Punkt wydawania nagród będzie czynny od godziny 12:00 do 18:00 lub do wyczerpania bonów. Znaleźć go można będzie w pasażu galerii handlowej w pobliżu kawiarni Grycan.

W ciągu jednego dnia można odebrać 1 bon. W akcji nie biorą udziału paragony za zakupy w hipermarkecie Auchan.

