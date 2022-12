Obecnie poziom komercjalizacji wynosi ponad 80 proc. Do wynajęcia pozostały ostatnie wolne lokale – na większość z nich prowadzimy zaawansowane rozmowy. Nasza strategia od początku zakłada wybudowanie dominującego obiektu w mieście opartego o najpopularniejsze marki. To właśnie u nas swoje pierwsze salony w Świdniku otworzy: Sinsay, Action, Dealz, Smyk czy Kakadu . Sklepy, które otworzą najemcy, będzie charakteryzować nowoczesna formuła i format. Zapewni to klientom dostępność do pełnej kolekcji i asortymentu. Zapraszamy do kontaktu sieci handlowe, które chcą dołączyć do mocnej oferty handlowej M Park – komentuje Justyna Małysko, Senior Leasing Manager, LCP Properties.