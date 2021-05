W Magnolia Park ruszyły ogródki letnie

Letnie ogródki przygotowane przez Magnolia Park znajdują się bezpośrednio za restauracją Pasibus oraz na parkingu za restauracją McDonald’s. Można w nich zjeść posiłek kupiony w restauracjach działających w centrum. A jest ich aż prawie 20 m.in. Burger King, Kuchnia Marché, Express Oriental, KFC, McDonald’s, Ohh! Sushi & Grill, Salad Story, Summer Taste, Subway i Pasibus. – Nowo otwarte ogródki są funkcjonalnym uzupełnieniem naszej bogatej i zróżnicowanej oferty gastronomicznej. Wybór jest naprawdę duży, dlatego mamy nadzieję, że ogródki będą pełne smaków i smakoszy. Wszyscy tęsknimy za jedzeniem posiłków przy stolikach. Dzięki ogródkom zewnętrznym jest to możliwe już teraz. Cieszymy się także z tego, że już niedługo spotkamy się również w naszej wewnętrznej strefie restauracyjnej – mówi Joanna Sawośko-Duda z Multi Poland, dyrektor centrum handlowego Magnolia Park.

Ogródki są otwarte między godziną 9.00 a 21.00. Dodatkowo własny ogródek uruchomiła restauracja Pizza Hut. Znajduje się on na piętrze, od strony ulicy Legnickiej.

W ogródkach letnich obowiązują specjalne zasady bezpieczeństwa. Stoliki, przy których można usiąść, by zjeść posiłek, są oznaczone, do tego wymagany jest dystans społeczny. Wszystko to by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo w trakcie spożywania posiłków w strefach ogródków. – Serdecznie zapraszamy i jednocześnie prosimy o przestrzeganie zasad korzystania z ogródków. Najważniejsze to zachowanie półtorametrowego dystansu społecznego oraz korzystanie wyłącznie z oznaczonych stolików, które są dezynfekowane na bieżąco – mówi Joanna Sawośko-Duda. – Zapewniamy, że w ogródkach przestrzegamy wszystkich przepisów i zaleceń sanitarnych, więc odwiedzanie ich jest bezpieczne – dodaje.

Magnolia Park działa już prawie w pełni. Otwarte są wszystkie sklepy, w tym dwa nowe: Homla i Dante. Już wkrótce ruszy kino Helios. Ponadto po wznowieniu działalności w większej skali Magnolia Park zorganizowała wydarzenie edukacyjne poświęcone pszczołom. Wystawa fotografii, która jest jego częścią, trwa do końca maja.

W centrum niezmiennie obowiązują podstawowe zasady bezpieczeństwa: dystans, maseczki i dezynfekcja rąk. Bezpłatne maseczki i rękawiczki są do odbioru w Punkcie Informacyjnym. Pojemniki z płynem do dezynfekcji są rozmieszczone w całym centrum. Elementy infrastruktury wspólnej, często dotykane, są regularnie dezynfekowane. Tam, gdzie to możliwe, wejścia i wyjścia zostały rozdzielone w sposób umożliwiający komunikację jednokierunkową. Pod koniec kwietnia ponownie poświadczony i zaktualizowany został certyfikat SafeGuard, który jest potwierdzeniem, że Magnolia Park zapewnia klientom w pełni bezpieczne warunki korzystania z centrum.