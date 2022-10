Pierwszy Primark na Dolnym Śląsku zostanie otwarty w Magnolia Park w czwartym kwartale 2023 roku. Sklep o całkowitej powierzchni najmu ponad 5300 mkw. będzie miał dwa poziomy. Asortyment tej popularnej na całym świecie marki to odzież damska, męska i dziecięca, obuwie, a także kosmetyki, artykuły gospodarstwa domowe i akcesoria. Primark jest ceniony nie tylko za podążanie za najnowszymi trendami modowymi, ale też za atrakcyjne ceny produktów.

Decyzja o lokalizacji pierwszego na Dolnym Śląsku sklepu Primark w Magnolia Park we Wrocławiu to dla nas wyróżnienie. Jesteśmy przekonani, że popularność tej sieci przyciągnie do naszego centrum klientów nie tylko z Wrocławia i Dolnego Śląska, ale również z pozostałych sąsiadujących województw – mówi Anna Fabianowska, Senior Asset Manager w Multi Poland.