Do grona restauracji w łódzkiej Manufakturze dołączyła Yarsa – lokal serwujący dania kuchni nepalskiej.

W odrestaurowanym kompleksie dawnej fabryki włókienniczej często pojawiają się unikalne projekty niespotykane wcześniej w Łodzi.

Restauracja Yarsa, która funkcjonuje na rynku Manufaktury, jest pierwszym w mieście lokalem z kuchnią prosto z Azji Południowej.

Lokal jest otwarty codziennie od godz. 11:00 do 22:00 – wyjątkiem są piątek i sobota, wówczas restauracja przyjmuje gości o godzinę dłużej.

Kucharze to rodowici Nepalczycy, którzy stworzyli menu w oparciu o oryginalne receptury i tradycyjne składniki, głęboko zakorzenione w kulturze swojego kraju.

Nepalskie tradycje czuć również we wnętrzu. Goście podczas swojej wizyty będą mogli zobaczyć modułowe dekoracje, odnoszące się do numerologii, układu planetarnego i systemu gwiezdnego. To ważne elementy wierzeń rodowitych Nepalczyków.

Na ścianach nie brakuje też tradycyjnych ażurowych ozdób. Pod sufitem zawisła metalowa konstrukcja, przedstawiającą kwiat lotosu będący ważnym symbolem kultury Nepalu.

