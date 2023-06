Mohito zadebiutuje na południu Europy. LPP, w ramach nowej strategii, chce zwiększyć rozpoznawalność marki w kolejnych krajach i mocno inwestuje w otwarcia nowych sklepów oraz rozwój aplikacji mobilnej.

LPP zarządza markami Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay.

Mohito jest najdroższą z marek należących do LPP.

W pierwszym kwartale 2023/2024 LPP zanotowało zysk netto na poziomie 11 mln zł.

W tym czacie LPP otworzyło 92 nowe sklepy stacjonarne.

Tegoroczny cel LPP to poprawa rentowności i wzrost zysku operacyjnego.

Sklepy stacjonarne są aktualnie największym motorem wzrostów Grupy LPP i to we wszystkich markach należących do grupy. Te największe notuje Sinsay, ale dużą dynamikę wykazuje również marka Cropp i Reserved.

Najdroższa z marek LPP - Mohito - cieszy się dużym zainteresowaniem na południu Europy i dlatego LPP zdecydowało się na debiut na kolejnych rynkach - tym razem na południu Europy - i wdrożenie nowej strategii dla tego brandu.

Planujemy otwarcie dwóch pierwszych sklepów Mohito we Włoszech pod koniec roku. Jeden z nich ruszy w Mediolanie, a drugi w okolicy Wenecji - zapowiada Przemysław Lutkiewicz, CFO, wiceprezes zarządu LPP.

Przemysław Lutkiewicz, CFO, wiceprezes zarządu LPP

Dlaczego LPP zdecydowało się na wejście na tak dojrzałe rynki? - Marka Mohito świetnie sprzedaje swoje kolekcje. Poza tym, sprzedaż online, którą jakiś czas temu rozpoczęliśmy w krajach na południu kontynentu notuje bardzo dobre wyniki. Stąd zdecydowaliśmy się zwiększyć rozpoznawalność Mohito, wzmocnić sprzedaż w e-commerce i obrać nowe kierunki dla sprzedaży stacjonarnej - wyjaśnia Przemysław Lutkiewicz.

Zastrzegł jednak, że liczba sklepów Mohito nie będzie przyrastała tak dynamicznie jak to się dzieje w przypadku innych marek LPP.

Mohito rusza z nową strategią i nową kolekcją. / fot. mat. pras.

Mohito w smartfonach

Już ponad jedna trzecia sprzedaży marki Mohito jest generowana przez e-commerce, dlatego LPP chce zwiększyć obroty w tym segmencie. Obiecującym narzędziem wzmacniającym dystrybucję dla Mohito jest aplikacja mobilna.

Od czwartego kwartału br. będzie można kupować towary Mohito przez aplikację - zapowiada Przemysław Lutkiewicz.

LPP liczy również na to, że aplikacja zwiększy lojalność klientów i wpłynie na wzrost sprzedaży asortymentu Mohito.

Mohito rośnie dzięki powrotom do biur

Przemysław Lutkiewicz zapewnia, że firma nie planuje zmian w polityce cenowej Mohito.

- To najdroższa z naszych marek, dla której większość towaru jest szyta w Turcji i kilku krajach Europy, w tym w Polsce, a zatem ceny końcowe są nieco wyższe. Nadal jednak pozycjonujemy się na średniej półce rynkowej, dalekiej od cen premium - mówi CFO, wiceprezes zarządu LPP.

Jak podkreśla, biorąc pod uwagę dobry odbiór kolekcji Mohito, który może się wiązać, m.in. z powrotem do biur czy większą liczbą imprez okolicznościowych, należy je lepiej promować - również na nowych rynkach.

Otwarcia sklepów Reserved, Sinsay, Cropp - zgodnie z planem

Przypomnijmy, strategia LPP na ten rok zakłada otwarcie 400 salonów stacjonarnych wszystkich swoich marek.

Inwestujemy mocno w otwarcia sklepów. Aktualnie zrealizowaliśmy 33 proc. planu otwierając ponad 100 salonów - mówi Przemysław Lutkiewicz.

Tylko w pierwszym kwartale br. LPP uruchomiła 92 salony, w tym najwięcej pod szyldem Sinsay.

Dobry kwartał na koncie LPP

Pierwszy kwartał br. obrotowego przyniósł polskiej grupie odzieżowej niemal 20 proc. wzrostu sprzedaży r/r i przychody przekraczające 3,6 mld zł. To efekt dobrego odbioru kolekcji wszystkich marek LPP oraz przyjętej strategii rozwoju sieci sprzedaży stacjonarnej w zachodniej oraz południowej części Europy.

Zgodnie z planem spółka powiększyła za granicą swoją powierzchnię handlową już o przeszło 25 proc. r/r. otwierając nowe salony m.in. w takich krajach jak Rumunia, Macedonia, Serbia, Bułgaria czy Bośnia i Hercegowina. Tym samym, w okresie od lutego do kwietnia 2023 r. powierzchnia handlowa Grupy wzrosła o blisko 20 proc., a oferta LPP dostępna była już w ponad 2000 salonów zlokalizowanych w 27 krajach oraz na 34 rynkach online.

Efektywne wykorzystanie potencjału sprzedaży omnichannelowej na blisko 40 rynkach łącznie zapewniło także spółce w pierwszym kwartale br. ponad 3-krotnie wyższy zysk netto r/r na poziomie 112 mln zł.

