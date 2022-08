W Niemczech powstał pierwszy sklep Żabka Nano

Polski sklep Żabka Nano powstał w fabryce Tesli pod Berlinem. Jest to pierwszy taki sklep, który został otwarty poza Polską. Chociaż jest niewielki, pozwoli na zrobienie drobnych zakupów polskim pracownikom fabryki, którzy stanowią 10 proc. zatrudnionych w Tesli.

Autonomiczny sklep, Żabka Nano, zadebiutował w czerwcu 2021 roku w Poznaniu.

Grupa Żabka uruchomiła w Polsce sieć sklepów wspieranych przez sztuczną inteligencję, o nazwie Żabka Nano. Żabka Nano wykorzystuje innowacyjne metody autoryzacji i płatności za zakupy. Pierwsze placówki były połączone z aplikacją mobilną sieci, która umożliwiała zarówno wejście do środka, jak i płatność za zakupy. Obecnie, w modelu store-in-the-store, rozwijany jest koncept umożliwiający wstęp do placówki przy wykorzystaniu dowolnej karty płatniczej. Same zakupy trwają tylko chwilę, a płatność realizowana jest automatycznie. Żabka Nano zadebiutowała w czerwcu 2021 roku w Poznaniu.

Grupa Żabka to obecnie największa w Europie sieć sklepów autonomicznych. Ten innowacyjny koncept, pozwalający na szybkie zakupy bez kasjerów, kolejek i gotówki, jest precyzyjnie dostosowany do charakteru lokalizacji oraz profilu klientów – mówi Tomasz Blicharski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Żabka Future.

Jak przekazuje portal Wyborcza.pl, biuro prasowe Żabki potwierdziło, że pilotażowo ulokowano jedną placówkę autonomicznego sklepu Żabka Nano poza granicami Polski, w fabryce Tesli w Niemczech. Jest to efekt współpracy partnerskiej, dedykowany konkretnej grupie klientów. Ze względu na ograniczoną warunkami współpracy z partnerem dostępność sklepu, firma nie prowadzi na ten temat komunikacji. Sklep pozwoli na zrobienie drobnych zakupów polskim pracownikom fabryki, którzy stanowią 10 proc. zatrudnionych w Tesli.

Autonomiczny sklep sieci Żabka stanął niedawno w podberlińskiej fabryce samochodów Tesla, należącej do miliardera Elona Musk’a. To pierwszy sklep Nano poza granicami Polski – pisze na Twitterze Janusz Piechociński, minister gospodarki.

Asortyment autonomicznych sklepów Żabka Nano nie jest stały. Dostosowuje się go do specyfiki lokalizacji oraz profilu klienta. Może liczyć od 450 do nawet 1500 produktów. W każdej placówce dostępne są jednak produkty marek własnych Żabki, m.in. przekąski, soki i smoothie, dania gotowe oraz świeżo mielona kawa z ekspresu.