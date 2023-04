Klient szuka łatwych zakupów dobrej jakości artykułów w dobrej cenie i w różnych sklepach. Programy lojalnościowe mają drugorzędne znaczenie – uważa Grażyna Piotrowska-Oliwa, członek Rady Dyrektorów, Pepco Group, prezes zarządu, Grupa MODNE ZAKUPY.

- Lojalizacja w nowej erze handlu będzie wyjątkowo trudnym działaniem – zgodził się Artur Halik, Head of Sales Shoper. – Oczywiście, duże marki próbują to robić za pomocą różnych rozwiązań technologicznych czy aplikacji w telefonach, które przypominają nam, np. o specjalnej ofercie. Aktualnie klienci szukają jednak przede wszystkim niskiej ceny lub szybkiej dostawy.

Michał Płotnicki, Partner, Zespół Fuzji i Przejęć, Lider Sektora E-commerce, EY, zwrócił uwagę na relatywnie dużą skuteczność programów lojalnościowych opartych lub dających dostęp do określonej społeczności i np. platformy wymiany doświadczeń, rad lub opinii innych użytkowników.

Handel nowej ery, czyli jaki?

- Pandemia i wojna w Ukrainie zmieniły oblicze handlu detalicznego, dlatego trzeba rozważać różne scenariusze i testować różne technologie – mówił Michał Płotnicki.

Trzeba też poznać swojego klienta i dostosować do niego kanał sprzedaży - dodał Partner, Zespół Fuzji i Przejęć, Lider Sektora E-commerce, EY.

- Wyszliśmy mentalnie ze sklepów stacjonarnych – dodała Grażyna Piotrowska-Oliwa, członek Rady Dyrektorów, Pepco Group, prezes zarządu, Grupa MODNE ZAKUPY Sp. z o.o. – Do niedawna klienci bali się używać kart kredytowych, a teraz nauczyliśmy się płacić pieniędzmi w internecie i ufać dostawcom internetowym.

Inną zmianą, która miała miejsce w ostatnich latach jest zmiana zachowań konsumenckich, na którą wpłynęła cyfryzacja.

Potrafimy znaleźć taniej wiele rzeczy a presja cenowa versus jakość to trend, który nabrał mocy - uważa Grażyna Piotrowska-Oliwa.

Zdaniem prelegentów sesji "Handel nowej ery" na EEC, mamy również do czynienia z ogromną zmianą mentalną.

- Trudno jest dziś sobie wyobrazić podpisywanie dokumentów w formie papierowej – to buduje zaufanie do szeroko pojętego e-commerce – uzupełnił Krzysztof Gerlach, dyrektor zarządzający ds. klientów korporacyjnych i rozwoju bankowości korporacyjnej, mBank SA. – Z drugiej strony mamy do czynienia z zachwianiem dostaw i trzeba było nauczyć się nimi zarządzać. Cały czas mówimy o nowych narzędziach, ale być może powinniśmy się przyzwyczaić, że już wszystko jest nową erą, która trwa i będzie trwała. Klienci będą musieli adaptować się do nowych warunków zakupowych, sklepy muszą nauczyć się zarządzać sprzedażą, a banki dostosować do nowych sytuacji płatniczych.

Artur Halik wskazał miniony czas jako moment przełomowy, w którym przedsiębiorcy zrozumieli, że muszą być w internecie – w jednych przypadkach była to decyzja przemyślana, w innym ad hoc. Co więcej, przedsiębiorcy nauczyli się dywersyfikować ryzyko i działać w zmiennym otoczeniu biznesowym. Z kolei wojna nauczyła firmy kontroli kosztów.

Wielu przedsiębiorców z sektora e-commerce ma problem z solidnym liczeniem kosztów i zbyt dużym optymizmem. Przecież sprzedaż towaru nie oznacza, że nie wróci on do sklepu – przypomniała Grażyna Piotrowska-Oliwa.

– W efekcie bardzo dużo małych firm może zniknąć z rynku lub zostaną wchłonięte przez większe podmioty – uważa Artur Halik.

Jak być skutecznym w e-commerce?

- Na fali zmian rośnie rola nowych narzędzi, które umożliwiają dobrą identyfikację konsumenta, personalizację oferty – zaznaczył Michał Płotnicki wskazując na sztuczną inteligencję i silniki rekomendacyjne.

Grażyna Piotrowska-Oliwa wskazuje jednak, że nie wszyscy klienci korzystają z rekomendacji sugerowanych przez algorytmy. Druga sprawa – marketing i jego narzędzia kosztują.

Nie sprzeda się niczego bez reklamy, ale efektywność prowadzenia biznesu i bieżące monitorowanie wskaźników to podstawa – radziła Grażyna Piotrowska-Oliwa.

Krzysztof Gerlach zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo „odcięcia” algorytmów od możliwości śledzenia preferencji zakupowych i klienta np. przez politykę prywatności. Różne regulacje mogą dość mocno zrewidować działania firm.

