W OBI idzie nowe

OBI rozwija nowe kierunki asortymentowe i tworzy dodatkowe kanały komunikacji .

Misją OBI jest umożliwianie i wspieranie klientów w tworzeniu lepszych i piękniejszych domów i ogrodów.

Firma oprócz szerokiej oferty asortymentowej oraz fachowej obsługi, wciąż rozwija profesjonalne usługi projektowania dla domu i ogrodu oraz inspiruje najnowszymi trendami.

Od 29 września br. uzupełnieniem logo OBI będzie nowe hasło: „Zrobisz to z OBI”. To aktywne zachęcenie Klientów do tworzenia nowych, wyjątkowych przestrzeni

z wykorzystaniem pomysłów, produktów i doradztwa OBI. To złożenie deklaracji, że każdy indywidulany pomysł na wnętrze uda się zrealizować razem z OBI. Nowe hasło marki wprowadzane jest we wszystkich krajach, w których działa firma.

Nowa marka Create by OBI

W duchu nowego hasła startuje nowa submarka: Create by OBI, oferująca pomysły na meble i dekoracje do samodzielnego zrobienia oraz na wyjątkowe wnętrza w określonym stylu. Jest to zupełnie nowe podejście do projektów Zrób to Sam oraz produktowa nowość na rynku DIY.

Specjalnie dla Create by OBI uruchomiona zostaje nowa strona internetowa, gdzie Klienci znajdą szczegółowe informacje co kupić i jak wykonać wybrany projekt. Wśród wielu pomysłów znajdziemy tu instrukcje do samodzielnego zbudowania m.in. łóżek, sof, stolików, regałów czy biurek, jak również mniejsze i prostsze w wykonaniu dekoracje takie jak lampka na biurko, ramka do zdjęć czy stojak na kwiaty. Wszystkie produkty można dowolnie malować i ozdabiać nadając im wyjątkowy, oryginalny charakter. Warto nadmienić, że Klienci będą mieć do wyboru opcje „Zrób to sam” oraz „Shop the look”. Pierwsza opcja polega na samodzielnym składaniu oraz możliwości dowolnego dekorowania wybranego produktu. Drugi sposób to kupno starannie przygotowanych gotowych zestawów produktów, które razem tworzą wybrany styl wystroju wnętrz.