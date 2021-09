W październiku Tesco mówi ostateczne Goodbye

Sklepy pod szyldem Tesco będą otwarte do 31 października 2021 r.

Po tym terminie w większości z nich kontynuowany będzie proces konwersji do formatu Netto.

W marcu 2021 r. decyzją UOKiK sfinalizowana została transakcja zakupu części polskiego biznesu Tesco przez Salling Group, właściciela m.in. sieci Netto. Wtedy też rozpoczął się proces konwersji sklepów Tesco do formatu Netto, a pierwsze placówki po zmianie szyldu na Netto otwarte zostały pod koniec maja b.r.

– W ciągu trzech miesięcy od otwarcia pierwszych sklepów po konwersji otworzyliśmy blisko 80 placówek Netto w miejsce Tesco. Założeniem jest, by ten proces przebiegał dynamicznie – mówi Mark Nielsen, CEO Netto Polska. – Chcemy możliwie szybko i sprawnie pojawić się z flagowym formatem Netto 3.0 w nowych lokalizacjach. W ten sposób zaoferujemy jeszcze większej grupie polskich klientów to, za co nas chętnie wybierają. Tu wymienić można szeroką ofertę, atrakcyjne ceny, cotygodniowe promocje, które pozwalają realnie oszczędzać na codziennych zakupach i skandynawski styl, jaki zdecydowanie wyróżnia nasze sklepy wśród konkurencji – dodaje.

Bieżący rok zakończy się z blisko 200 placówkami Netto w miejsce Tesco. W ten sposób sieć Netto zdecydowanie się poszerzy jeszcze w tym roku. Po zakończeniu procesu konwersji Netto osiągnie liczbę ponad 700 sklepów w całej Polsce.

– Wkład Tesco w kształtowanie oblicza nowoczesnego handlu w Polsce przez wszystkie te lata jest znaczący. Dziękujemy naszym klientom za ogromne zaufanie i lojalność. Jestem przekonany, że format Netto jest atrakcyjną propozycją dla dotychczasowych klientów Tesco – komentuje Maciej Melnik, CEO Tesco Polska.

W związku z decyzją o zakończeniu działalności operacyjnej Tesco w Polsce obecnie wygaszane są wszelkie procesy będące wynikiem działalności brytyjskiej sieci. Wypowiadane są umowy z partnerami biznesowymi, trwa również sprzedaż nieruchomości niebędących przedmiotem transakcji z Salling Group. Celem jest zamknięcie jak największej liczby obszarów biznesowych do dnia 31 października b.r.

Wraz z tym dniem działanie zakończą wszystkie sklepy Tesco – zarówno te, których konwersja planowana jest po tej dacie, jak i te, które nie będą podlegać transformacji. Do momentu uruchomienia wszystkich konwertowanych sklepów pod szyldem Netto ich pracownicy będą objęci procesem szkoleniowym, by jak najlepiej przygotować się do pracy w modelu Netto. W tym czasie, zgodnie z harmonogramem, będą toczyć się przebudowy placówek. Od dnia 1 listopada nabyte przez Salling Group od Tesco centra dystrybucyjne w Gliwicach i Teresinie będą obsługiwały wyłącznie sklepy Netto.