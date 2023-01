Ubywa drogerii w Polsce. W 2022 roku zamkniętych zostało blisko 150 takich sklepów.

W 2022 r. na polskim rynku działało ponad 6 tys. drogerii.

To o 149 mniej niż rok wcześniej – wynika z najnowszych danych wywiadowni Dun & Bradstreet.

Od 2009 r. tendencja stale jest spadkowa.

Jedynie w 2009 r. liczba drogerii wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego. Było ich wówczas 8366, a w 2008 r. 8247. Od 2010 roku rozpoczęła się tendencja spadkowa. Wtedy w Polsce działały 8002 drogerie, czyli o 364 mniej niż w 2009 r. W 2011 r. na rynku było 7746 drogerii, czyli ubyło kolejnych 256 w stosunku do 2010 r. Kolejny taki duży spadek nastąpił na przełomie lat 2015-2016. W tym okresie z rynku zniknęło 277 drogerii, których było odpowiednio 7049 i 6772. W 2022 r., według danych Dun & Bradstreet, na rynku działały 6392 drogerie. Przez 14 lat, od 2008 r. (8247 drogerie) zamknęło się więc 1855 sklepów sprzedających kosmetyki. Drogerii ubywało stale i był to stabilny trend. Pomiędzy 2021 (6541) a 2022 (6392) rokiem zostało zamkniętych 149 drogerii, natomiast pomiędzy 2019 (6613 drogerii)i pandemicznym 2020 (6590) tylko 23.

Segment sklepów drogeryjnych zmienia się pod wpływem kilku głównych zjawisk. Następuje wymiana pokoleniowa i część detalistów nie znajduje następców, którzy chcieliby przejąć po nich biznes. Przewagę zdobywają silne sieci drogeryjne, za którymi stoi zachodni kapitał. Rośnie konkurencja dla stacjonarnych drogerii w e-commerce, a także w innych kanałach sprzedaży, np. w dyskontach, które choć nie mają zróżnicowanego i rozbudowanego asortymentu robią na kosmetykach coraz wyższe obroty. Mimo wszystko drogerie są nadal najważniejszym kanałem sprzedaży kosmetyków.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl