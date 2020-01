W poznańskim Pasażu Rondo powstanie Carrefour

Hipermarket zajmie miejsce sklepu Piotr i Paweł. Oznacza to, że 66 lokalizacji Piotra i Pawła z zakupionych przez The SPAR Group LTD w portfolio firmy zostały 64 – informuje Portal Spożywczy.