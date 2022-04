W Puławach otwarto drugą w mieście drogerię Hebe

Hebe to sieć oferująca szeroki asortyment oraz produkty dostępne na wyłączność, m.in. marek Gosh, Hean, Bandi, Benton, Nacomi, Halloween czy Karl Lagerfeld.

W Polsce sieć liczy ponad 250 drogerii. Teraz kolejną otwarto w Puławach.

Produkty do 50 proc. taniej

Z okazji otwarcia najnowszego sklepu Hebe, klienci będą mogli skorzystać z ofert specjalnych. Pierwsza z nich to „Twoje ulubione marki makijażowe -40%”. Promocją objęte zostały produkty marek: Claresa, Eveline Cosmetics, Max Factor, Bourjois, Maybelline, Gosh, Rimmel, Sally Hansen, Bell HypoAllergenic, L’Oréal, Pierre René i Hean.

W drugiej promocji z okazji otwarcia, którą jest „Pielęgnacja naturalna do -50%”, znajdziemy produkty m.in.: Nacomi, Pure by Clochee, Only Bio, Feel Free i Resibo.

Poza tym, z okazji otwarcia nowego sklepu Hebe w Puławach skorzystamy z „Cenowego szaleństwa” i „Promocji na otwarcie”, dzięki którym klienci będą mogli kupić wiele produktów do pielęgnacji i higieny osobistej do 50% taniej.

Dodatkowo, w czwartek 28 kwietnia 2022 przy zakupach za min. 70 zł z kartą My Hebe klienci otrzymają rabat w wysokości 10 zł.