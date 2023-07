Wyrazem społecznej odpowiedzialności w centrach handlowych jest dostępność także dla osób z niepełnosprawnościami. Galeria Katowicka, obok rozwijania autorskich programów, włącza się w także w kampanie ogólnopolskie, takie jak akcja „(Nie)widzialni”.

Można ją budować poprzez uważną na potrzeby adaptację przestrzeni, organizację funkcjonowania obiektu, komunikację z klientami, ale też działania edukacyjne czy akcje społeczne.

Galeria Katowicka włącza się w także w kampanie ogólnopolskie, takie jak uruchomiona w tym roku akcja „(Nie)widzialni”.

W definiowaniu się jako miejsce dostępne dla wszystkich, ważne jest nieszablonowe podejście do oczywistych i powszechnych rozwiązań. Przewijak dla dzieci? A dlaczego nie również dla osób dorosłych, wymagających opieki ze względu na stan zdrowia czy zaawansowany wiek? Ułatwienia komunikacyjne dla osób poruszających się na wózkach? A może także dla osób z ASD, które specjalna nawigacja poprowadzi do celu najkrótszą możliwą drogą przez pełne bodźców centrum, a mapa sensoryczna pozwoli zlokalizować miejsca najbardziej głośne i te najspokojniejsze? To tylko dwa przykłady tego, jak można niejednowymiarowo zadbać o dostępność obiektu dla różnych grup. Galeria Katowicka, która wprowadziła u siebie wspomniane udogodnienia, już w ramach rozpoczętego w 2018 roku programu „Katowicka dla autyzmu” pochyliła się nad problemem osób z niewidocznymi niepełnosprawnościami.

Spektrum zrozumienia

Program Katowickiej na rzecz osób ze spektrum autyzmu był pierwszą tego rodzaju inicjatywą w Polsce, która w wielu aspektach dostosowała centrum handlowe do potrzeb osób z ASD i ich opiekunów. Pokój wyciszenia, w którym można odreagować napięcie i odseparować się od bodźców, udostępnianie na życzenie słuchawek wygłuszających, ciche godziny w sklepach, przyjazne nawigowanie w aplikacji KatoKarta to tylko niektóre z zaproponowanych rozwiązań. Od początku towarzyszyły im szkolenia i działania edukacyjne, skierowane do pracowników i klientów Galerii.

W tym roku Katowicka zrealizowała kolejny punkt programu „Katowicka dla autyzmu”. Pod hasłem „Zakupy z łatwością, centrum z wrażliwością”, przy merytorycznym wsparciu ekspertów powstały dwa poradniki – dla osób z ASD i ich opiekunów oraz dla najemców.

W pierwszym z nich zainteresowane osoby znajdą informacje o wszystkich przyjaznych ASD rozwiązaniach, jakie czekają w Katowickiej. Mogą także zapoznać się ze specjalną sensoryczną mapą Galerii oraz z listą salonów, w których istnieje możliwość zmniejszenia intensywności światła czy ściszenia muzyki. Drugi z poradników, dla najemców, edukuje, jak rozpoznać i jak komunikować się z osobami w spektrum autyzmu, prezentuje przykłady dobrych praktyk i rozwiązań, które warto wprowadzić w salonach, uwzględniając potrzeby klientów z ASD.

Widzialni „(Nie)widzialni”

Dołączając do akcji „(Nie)widzialni”, zainicjowanej przez fundację StwardnienieRozsiane.info, Galeria Katowicka poszła o krok dalej w kierunku odpowiadania na potrzeby osób z innymi niewidocznymi niepełnosprawnościami. Oprócz autyzmu, zaliczają się do nich m.in.: cukrzyca, choroby nowotworowe, stwardnienie rozsiane, protezy kończyn czy przewlekły ból. Osoby, które się z nimi mierzą, stanowią dużą część spośród 7 mln osób z niepełnosprawnościami w Polsce, ich niezauważalne dolegliwości poważnie utrudniają funkcjonowanie i często są błędnie postrzegane, a nawet negatywnie odbierane przez otoczenie.

Celem realizowanego w Katowickiej projektu jest budowanie świadomości na temat niewidocznej niepełnosprawności i wsparcie dla osób, które jej doświadczają.

Pomóc w tym mają działania edukacyjne, m.in. informacje dostępne na terenie centrum, czy w kanałach internetowych, szkolenia dla pracowników oraz specjalne, niebieskie opaski na nadgarstek, rozdawane chętnym w InfoPunkcie. Zakładając taką opaskę, osoba z niewidoczną niepełnosprawnością sygnalizuje, że może potrzebować dodatkowego wsparcia, np. przepuszczenia w kolejce, poświęcenia większej ilości czasu przez pracownika czy pomocy w razie złego samopoczucia.

- Społeczna odpowiedzialność jest tożsama z otwartością na rozmaite potrzeby – staramy się je rozpoznawać i odpowiadać na nie w najlepszy możliwy sposób, tak aby Katowicka była centrum bez barier, także tych mentalnych. Warto dodać, że CSR, zrównoważony rozwój i realizowanie polityki ESG to filary strategii działania zarządcy Galerii, firmy Apsys Polska - mówi Anna Szczerkowska, marketing managerka Galerii Katowickiej.

