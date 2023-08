Kiedyś w każdym tygodniu dostawałem zapytanie o możliwość kupienia parków. Dzisiaj pytań jest mniej ze względu na drogie finansowanie. Każdy fundusz lewaruje się w bankach - przyznaje Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland.

Trei Real Estate Poland działa od 15 lat. Firma wybudowała i otworzyła 35 parków handlowych.

W swoim banku ziemi Trei ma blisko 20 działek, na których powstaną następne obiekty handlowe.

Trei buduje też parki w partnerstwie z europejskim funduszem nieruchomościowym Patron Capital. W pierwszym etapie firmy zrealizują ok. 15 – 20 obiektów, ale apetyt funduszu jest większy.

Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland jest nominowany w konkursie Prime Property Prize 2023 w kategorii Człowiek Roku Propertynews.pl.

Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland będzie panelistą konferencji Property Forum.

Odbywa się dziś na rynku swego rodzaju polaryzacja rynku: mocni stają się mocniejsi, a słabi - słabną - tłumaczy Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland. Fot. Mat. prasowe.

Trei funkcjonuje na rynku już kilkanaście lat. Ile parków handlowych wybudowaliście?

Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland: Dotychczas wybudowaliśmy i otworzyliśmy 35 parków handlowych, a do końca tego roku otworzymy jeszcze trzy kolejne. Z myślą o kontynuacji rozwoju sieci Vendo Parków w naszym banku ziemi zabezpieczyliśmy blisko 20 działek, na których powstaną następne obiekty handlowe.

Retail parki są formatem dynamicznie rozwijanym na naszym rynku. Jak daleko jesteśmy od granicy, za którą zaczną pojawiać się pierwsze symptomy przesycenia?

Przesycenie na rynku mogłoby sygnalizować kilka czynników. Przede wszystkim pojawiłby problem się po stronie najmu. Tymczasem obecnie jest odwrotnie. Dotychczasowi najemcy wręcz szukają kolejnych nowych obiektów. Poza tym, w parkach handlowych debiutują nowe marki, np. ostatnio Woolworth, a trochę wcześniej Sinsay czy New Yorker. Zatem są nowe podmioty, które szukają nowych powierzchni dla rozwoju swoich marek. Dlatego ten obraz najmu jest bardzo zdrowy i nie widać, żebyśmy zbliżali się do momentu przesycenia na rynku.

Nie widzę wielu graczy na tym rynku. Obserwuję raczej odwrotne zjawisko: mniejsze podmioty pozbywają się swoich projektów, bo nie jest to dla nich już tak dochodowy biznes jak kiedyś. Dla nas też nie jest, ale my to udźwigniemy, a inni - niekoniecznie - przyznaje Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland.

Czy jest też zdrowy z perspektywy dewelopersko-inwestycyjnej? Od czasu pandemii pojawiło się na tym rynku wielu nowych graczy. Można odnieść wrażenie, że retail parki to samograj.

Widzę to inaczej. Otoczenie biznesowe parków handlowych jest niestety coraz trudniejsze. Trzeba sobie radzić m.in. ze wzrostem cen wykonawstwa oraz pocovidowym spowolnieniem w działaniu urzędów miast, które wydłuża uzyskiwanie pozwoleń na budowę. Poza tym, wysoka inflacja mocno ogranicza inwestycje podmiotom planującym finansowanie budowy za pomocą kredytu lub obligacji. Wówczas zyskowność tego biznesu wcale nie jest wysoka. Nie należy zapominać także, że czynsz w parkach handlowych rozliczany jest w euro, a sama budowa – w złotówkach. Gdy złotówka jest tak mocna jak dzisiaj, to dysponujemy niższymi budżetami na wykonanie.

Nie jest tajemnicą, że catchment area parku handlowego zazwyczaj wynosi 20-30 minut. Tymczasem sąsiedztwo marki z sektora DIY wydłuża go nawet do godziny. To korzyść dla wszystkich najemców - przyznaje Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland.

Przy wzroście cen bardzo łatwo możemy się rozminąć z oczekiwaniami finansowymi generalnych wykonawców, nawet jeśli ich głód na pracę jest duży, bo obecnie kontraktów wcale nie ma aż tak dużo. To wszystko powoduje, że naprawdę tylko bardzo mocni gracze są w stanie zaakceptować te warunki. Mam wrażenie, że odbywa się swego rodzaju polaryzacja rynku: mocni stają się mocniejsi, a słabi - słabną. Nie widzę wielu graczy na tym rynku. Obserwuję raczej odwrotne zjawisko: mniejsze podmioty pozbywają się swoich projektów, bo nie jest to dla nich już tak dochodowy biznes jak kiedyś. Dla nas też nie jest, ale my to udźwigniemy, a inni - niekoniecznie.

Czyli potrzebne jest doświadczenie, skala i własne finansowanie.

Tak, Trei działa już od 15 lat. Mamy przychody z własnego majątku, czyli prawie 40 parków i ponad stu Biedronek. Nie musimy sięgać po kredyty. Tymczasem niektórzy muszą, a obecnie banki niechętnie finansują nieruchomości. Przy naszej skali łatwiej też nam utrzymać w ryzach koszty.

Zdobyliście też partnera - europejski fundusz nieruchomościowy Patron Capital. Ile parków zamierzacie razem wybudować?

W pierwszym etapie będzie to około 15 – 20 obiektów, ale apetyt funduszu jest większy. Pozyskanie tego partnera było dla nas ważne, bo zbliżaliśmy się nieuchronnie do granicznej liczby 40 Vendo Parków dla Trei, a taką mamy umowę z właścicielami firmy. Szukaliśmy więc rozwiązania, które umożliwiłoby nam budowy parków także dla portfela innych podmiotów. Spółka z Patron Capital pozwoliła nam poszerzyć horyzonty i oddalić wstrzymanie ekspansji parków.

Czy fundusze zagraniczne nadal intensywnie „polują” na okazje na naszym rynku, czy jednak się wstrzymują z transakcjami?

Był taki okres, że w każdym tygodniu dostawałem zapytanie o możliwość kupienia parków. Tymczasem dzisiaj tych pytań jest mniej ze względu na drogie finansowanie, spowodowane tym, że każdy fundusz lewaruje się w bankach. Taka sytuacja jest właściwie w każdym segmencie. Nie przypominam sobie żadnej dużej transakcji w okresie tak wysokich kosztów kredytu. My także kiedyś zapewne sprzedamy nasze parki, ale będziemy czekać aż wróci wysoki popyt.

Parki handlowe są produktem inwestycyjnym i jeśli chcą być atrakcyjne dla przyszłych inwestorów - jak każda inna nieruchomość - muszą spełniać standardy ESG. Jak to jest u was?

ESG to dla nas bardzo ważny temat. Mamy ambicję, aby stać się jednym z liderów standardów ESG. Od bardzo dawna m.in. certyfikujemy nasze obiekty. W Skarżysku-Kamiennej zbudowaliśmy elektrownię fotowoltaiczną, a wyprodukowanym w ten sposób prądem dzielimy się z najemcami. Za chwilę stanie się to normą w naszych obiektach, podobnie jak ładowanie samochodów elektrycznych. Zatem całkowicie zmieniamy standard naszych parków. Stopniowo też przestawiamy się na konstrukcję stalowo-drewnianą. Działamy już na wielu polach. Śledzimy też ślad węglowy i z myślą o jego redukcji zamierzamy wybierać generalnych wykonawców. Naszym celem jest budowanie obiektów zeroemisyjnych.

Czy starsze parki handlowe też zamierzacie certyfikować, przeprowadzając jednocześnie upgrade do standardów ESG?

Oczywiście. Dziesięć lat temu najemcy mieli zupełnie inne oczekiwania w stosunku do wynajmowanych lokali. Dlatego będziemy przebudowywać nasze starsze obiekty, takie jak np. park handlowy w Milanówku. Przy okazji takiej modernizacji oczywiście poprawimy zielone standardy parku. Retail parki stosunkowo szybko się amortyzują, więc ich remonty są koniecznością dla każdego podmiotu, który chce utrzymać wysoką pozycję na rynku.

Retail parki niewiele się między sobą różnią - prawie wszystkie mają niemal ten sam zestaw najemców. To jest wada, czy zaleta?

Rzeczywiście tak jest. W Vendo Parkach dbamy jednak o utrzymanie standardów, np. nawet jeśli nie uda nam się skompletować klasycznego w powszechnym odbiorze brandmiksu, to nie idziemy na skróty i nie wybieramy najemców z jednej branży, pomijając inną. Nie we wszystkich obiektach widać podobną konsekwencję. Od innych odróżnia nas także to, że my nie odsprzedajmy swoich parków, tylko nimi zarządzamy przez długi czas.

Dyskonty są oczywiście stałym elementem parków handlowych, ale też ostatnio liczy się synergia z markami takimi, jak: OBI, Castorama czy Leroy Merlin?

Tak, my też zmierzamy w tym kierunku. W najbliższych planach mamy budowę parków sąsiadujących z tymi sklepami, m.in. w Szczecinie, Bolesławcu, w Gnieźnie czy Kędzierzynie-Koźlu. Nie jest tajemnicą, że catchment area parku handlowego zazwyczaj wynosi 20-30 minut. Tymczasem sąsiedztwo marki z sektora DIY wydłuża go nawet do godziny. To korzyść dla wszystkich najemców.

Ale jednak nadal największym magnesem są pewnie dyskonty?

Dyskont spożywczy jest absolutnie niezbędny. Nie wyobrażam sobie parku bez takiego najemcy.

Na jakim etapie realizacji parku go szukacie? Domyślam się, że jeszcze przed tzw. dziurą w ziemi. To chyba znaczy, że parków handlowych się nie buduje spekulacyjnie oraz nie ma w nich pustostanów.

Tak, my w ogóle nie zaczynamy budowy, jeśli nie mamy 70 proc. podpisanych umów najmu. W trakcie budowy zawsze udaje się skompletować pozostałe 30 proc. Wszystkie nasze parki w momencie otwarcia były w 100 proc. wynajęte. Dziś w całym naszym portfelu mamy dosłownie pół sklepu do wynajęcia. Wynika to z tego, że podzieliliśmy większy lokal i jedna połówka już znalazła nowego najemcę, a druga jeszcze czeka. Zatem rzeczywiście, nie ma pustostanów w parkach handlowych.

