W Silesia City Center otwarto pierwszy w Katowicach butik Tezenis

Wystrój nowego sklepu Tezenis w Silesia City Center został zaprojektowany zgodnie z obowiązującym obecnie konceptem marki. Dominują jasne kolory, z drewnianymi elementami wykończenia. Celem brandu jest utrzymanie jednolitego wizerunku, spójnego z jego nowoczesnym duchem. W trosce o komfort klientów, salony we wszystkich miastach zaprojektowano według tego samego modelu. Na 150 mkw. powierzchni lokalu Tezenis w Silesia City Center dostępna jest szeroka oferta strojów kąpielowych, bielizny oraz odzieży dla kobiet i mężczyzn.

Włoska marka dla młodych

Tezenis to najbardziej młodzieżowa marka we włoskiej grupie Calzedonia (do której należy też Intimissimi). Stawia na innowacyjne podejście, mając zawsze na uwadze nowe trendy oraz to, co dzieje się w mediach społecznościowych i poza nimi. Zmieniające się co dwa miesiące kolekcje tworzone są w nawiązaniu do szybkiego tempa obecnych czasów oraz są inspirowane najnowszymi tendencjami w świecie bielizny i odzieży.

Tempo wzrostu marki jest intensywne także w odniesieniu do rozwoju sieci - obecnie liczy ponad 560 punktów sprzedaży w 23 krajach (z wyłączeniem Włoch). W Polsce posiada 12 sklepów w największych miastach.