W Silesia City Center otwarto salon Albatros

Salon Albatros Travel to pierwszy punkt w Katowicach i drugi salon tej marki w Polsce.

Albatros jest rodzinną duńską firmą. Biuro w Katowicach jest drugim oddziałem w Polsce. Nowoczesne wnętrze o powierzchni ok. 36 mkw., utrzymane zostało w granatowo-szarej kolorystyce, ściany salonu zdobią piękne zdjęcia z różnych stron świata. W trosce o komfort klientów pomieszczenie wyposażone jest w wygodne kanapy, z których można oglądać filmy z wycieczek oferowanych przez biuro podróży.

Albatros Travel to największy w Skandynawii organizator wycieczek objazdowych. Od ponad 30 lat oferuje różnorodne programy wyjazdów po całym świecie dla spragnionych przygód turystów. Klientem marki są mieszkańcy Danii, Szwecji, Norwegii i Finlandii, a 2 lata temu do tego grona dołączyli także klienci z Polski. Firma zatrudnia ok. 200 pracowników. Organizuje wyjazdy na siedem kontynentów świata. Albatros Travel posiada także własne campy w RPA oraz statki, którymi organizuje rejsy polarne oraz po Karaibach.

Biuro podróży zostało założone w 1986 roku przez biologa, kierownika wypraw i pisarza Sørena Rassmusena, który nadal aktywnie działa w firmie. Albatros Travel angażuje się w wiele projektów charytatywnych na całym świecie oraz w programy ochrony środowiska. Hasłem firmy jest „Podróże inne niż wszystkie”.

Salon zlokalizowany na poziomie +1 największego centrum handlowego na Śląsku, jest pierwszym oddziałem w Katowicach oraz drugim w Polsce.