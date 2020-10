W sklepie H&M rusza niezwykła maszyna

"By walczyć ze zmianami klimatu, musimy zmienić modę. A jednym ze sposobów jest gospodarka obiegu zamkniętego" - pisze szwedzki koncern odzieżowy H&M w komunikacie.

Looop pruje stare ubrania i z odzyskanych włókien szyje nowe w ciągu 5 godzin. Jak utrzymuje H&M, nie potrzebuje do tego wody ani chemikaliów. Konieczne jest jedynie dodanie "niewielkiej ilości" bawełny, która powstała zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

H&M twierdzi, że pracuje nad tym, by dodatkowego materiału było coraz mniej, a jest on niezbędny, bo podczas mechanicznego prucia tkaniny jej włókna ulegają skróceniu

Technologię Looop H&M opracował wspólnie z hongkońskim Instytutem Ubrań i Tekstyliów (HKRITA). To w tej chwili jedyna działająca taka maszyna, ale HKRITA planuje udzielać licencji na użytą technologię, by cała branża odzieżowa miała do niej dostęp.