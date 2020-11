W sobotę ponownie otwierają się sklepy Ikea

W sklepach IKEA będzie obowiązywał limit klientów (1 klient na 15 mkw.), pojawią się dodatkowe stanowiska do dezynfekcji rąk dostępne w całym sklepie, a najczęściej dotykane przez klientów miejsca oraz powierzchnie wspólne będą dezynfekowane co najmniej co godzinę. Poza tym na terenie każdego sklepu wyznaczone zostaną osoby odpowiedzialne za egzekwowanie przestrzegania zasad sanitarnych przez klientów (DDM - Dystans, Dezynfekcja, Maseczka).

- Cieszymy się, że po trzech tygodniach możemy ponownie otworzyć nasze sklepy stacjonarne. Na tę decyzję czekało wielu klientów, którzy potrzebują naszych produktów, aby stworzyć w domu odpowiednie warunki do pracy zdalnej, nauki czy zabawy dla dzieci. Jesteśmy gotowi, aby zapewnić wszystkim odwiedzającym nasze sklepy pełne bezpieczeństwo podczas zakupów - mówi Karin Sköld, prezeska i dyrektorka generalna ds. zrównoważonego rozwoju w IKEA Retail Polska. – Od początku pandemii spełniamy najwyższe standardy w zakresie ochrony sanitarnej. Bazujemy na krajowych wytycznych oraz naszych globalnych zasadach bezpieczeństwa. Nasi pracownicy stosują zasadę dystansu społecznego, dezynfekują ręce oraz powierzchnie wspólne, noszą maseczki lub przyłbice. Jako jedni z pierwszych w Polsce konsekwentnie egzekwowaliśmy zasadę, że nie obsługujemy osób, które nie zasłaniają nosa i ust - wylicza prezeska IKEA.

Restauracje w sklepach IKEA pozostaną zamknięte. Dania z kuchni IKEA dostępne będą w dalszym ciągu na wynos. W Sklepikach Szwedzkich można za to niezmiennie kupić kultowe klopsiki szwedzkie i inne produkty do samodzielnego przygotowania w domu, świąteczne puszki imbirowych ciasteczek, pierniczki, kalendarz adwentowy czy tradycyjną korzenną zaprawę do grzanych napojów.

- Przypominamy o możliwości korzystania ze zdalnych kanałów zakupowych oraz różnych form bezpiecznego odbioru zamówień. Dzięki usłudze “Zamów i Odbierz” oraz gęstej sieci stacjonarnych i mobilnych Punktów Odbioru Zamówień w całej Polsce możemy dostarczać nasze produkty klientom w miastach, w których nie ma sklepów IKEA. Klienci mogą wygodnie i bezpiecznie odbierać w nich produkty zamówione na stronie internetowej IKEA.pl. Już dzisiaj w całym kraju funkcjonuje 49 takich miejsc spotkań z klientami. Rozwijanie zdalnych kanałów sprzedaży oraz usług pozwala nam realizować naszą wizję tworzenia lepszych warunków codziennego życia dla wielu ludzi - podkreśla Karin Sköld.