Chociaż kalendarzowa zima trwa, temperatura za oknami sprawia, że powoli zaczynamy myśleć o wiosennych porządkach. Dlatego sieć sklepów Stokrotka zachęca do skorzystania z nowej akcji.

W ramach akcji Stokrotki klienci po zrobieniu zakupów otrzymają znaczki.

Będą mogli wymienić je na narzędzia ogrodowe w promocyjnych cenach.

Promocja potrwa w Stokrotce aż do 24 maja 2023 r.

Narzędzia ogrodowe wysokiej jakości to podstawa przy pielęgnacji ogrodu. Odpowiednio dobrane i trwałe rozwiązania mają duży wpływ na komfort pracy. Sprawiają także, że czynności stają się łatwiejsze i skuteczniejsze. W akcji Stokrotki klienci mogą wybrać spośród wielu przydatnych produktów, takich jak sekatory do gałęzi, nożyce do trawy i żywopłotu, piły składane i kabłąkowe, łopatki, szpadle czy kultywatory.

Promocja potrwa w Stokrotce do 24 maja 2023 r. Za każde wydane w czasie zakupów 30 zł klienci otrzymują jedną naklejkę. Pięć naklejek pozwala na zakup wybranego produktu do ogrodu z rabatem 50 proc.

Regulamin akcji dostępny jest na www.stokrotka.pl. Szczegóły oferty sprawdzić można również w gazetce promocyjnej znajdującej się w sklepach, na stronie internetowej sieci i w aplikacji Nasza Stokrotka.

