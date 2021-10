W Strzelcach Opolskich rusza Intermarché

Sklep będzie w koncepcie Power.

Oferta obejmuje szeroki wybór produktów świeżych, bio oraz fit, a otwarcie sklepu oznacza nowe miejsca pracy, dodatkowe wpływy do budżetu miasta z podatków oraz akcje społeczne organizowane przez Grupę Muszkieterów.

Supermarket zlokalizowany jest przy ul. Stawowej 1 obok istniejącego już sklepu Bricomarché.

W bieżącym roku Grupa Muszkieterów otworzyła już trzy sklepy pod szyldem Intermarché, a 21 października uruchomiła czwartą lokalizację w Strzelcach Opolskich. Powierzchnia supermarketu liczy ponad 1 300 mkw., a parking przygotowany jest na 70 samochodów.

- Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Strzelec Opolskich i okolic do naszego sklepu. Zaprojektowaliśmy go z myślą o wygodzie klientów i dołożymy wszelkich starań, by dostarczać im produkty z najlepszym stosunkiem jakości do ceny. W asortymencie sklepu nie zabraknie towarów od lokalnych dostawców, a szeroka oferta umożliwi zrobienie niezbędnych zakupów. – mówią Matylda i Maciej Pieczyńscy, właściciele sklepu Intermarché w Strzelcach Opolskich, i dodają – Z Grupą Muszkieterów jesteśmy związani od ponad 20 lat. Bliska jest nam idea Grupy, bierzemy więc aktywny udział jej działaniu. W przeszłości pełniliśmy funkcje zarządcze w jej strukturach, naszą przyszłość wiążemy natomiast z rozwojem szyldu Intermarché. W naszym sklepie w Strzelcach Opolskich planujemy m.in. rozbudować obszar e-commerce i w 2022 uruchomić usługę Intermarché Drive.

