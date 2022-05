W Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu Kaufland popularyzuje Fairtrade

W sieci Kaufland jest ponad 100 artykułów z certyfikatem Fairtrade.

Kaufland zachęca do świadomych zakupów.

Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu obchodzony jest na całym świecie w drugą sobotę maja. Jego ideą jest zwrócenie uwagi na konieczność poprawy warunków pracy rolników i producentów m.in. z krajów Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej, którzy często cierpią z powodu niskich cen skupu produktów oraz ograniczonych możliwości rozwoju.

W globalnym handlu drobni rolnicy i pracownicy należą do jednej z najbardziej marginalizowanych grup. Aby temu przeciwdziałać, ustanowiono standardy Fairtrade, które gwarantują producentom nie tylko cenę minimalną, ale także dodatkową premię umożliwiającą ich dalszy rozwój. Na prośbę producentów kupcy są zobowiązani także do wypłacania zaliczki. Uczciwe warunki finansowe zapewniają rolnikom lepszy komfort życia, rozwój, a także większą swobodę w decydowaniu o swojej przyszłości.

Każdego roku Fairtrade Polska zachęca Polaków do zaangażowania się w Miesiąc Fairtrade, który w tegorocznej edycji obchodzony jest pod hasłem „Dla ludzi, dla planety”. Zwiększanie świadomości na temat problemów, z którymi mierzy się globalne Południe jest bardzo ważne, a szansa na włączenie się w pomoc, poprzez zwracanie uwagi na pochodzenie wybieranych produktów, stoi przed konsumentami każdego dnia. W inicjatywę angażuje się także sieć Kaufland.

- Wprowadzając do oferty produkty z certyfikatem Fairtrade, stawiamy na pomoc ludziom, którzy na co dzień mierzą się z problemami ubóstwa, złych warunków pracy i ograniczonych możliwości rozwoju. Godziwe warunki zatrudnienia i przestrzeganie praw człowieka to kwestie, do których przywiązujemy bardzo dużą wagę w relacjach z naszymi dostawcami. Systemy certyfikacji, a także audyty, które regularnie przeprowadzamy, dają nam pewność, że oferujemy klientom produkty wytworzone w sposób zrównoważony – zarówno pod względem społecznym, jak i środowiskowym – mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej w Kaufland Polska.

Decyzja o wprowadzeniu produktów z certyfikatem Fairtrade przez sieci handlowe, takie jak Kaufland, nadała nową dynamikę rozwojowi ruchu Sprawiedliwego Handlu. Zwiększona dostępność produktów jest dobra dla wszystkich – konsumenci mają łatwiejszy dostęp do produktów, a jednocześnie wspierają samowystarczalność finansową rolników z krajów globalnego Południa. Warto dodać, że dzięki zakupom produktów z certyfikatem Fairtrade w 2021 przez konsumentów w Polsce rolnicy z krajów globalnego Południa otrzymali dodatkowo ponad 8 mln złotych w postaci premii Fairtrade. Są to środki, które rolnicy mogą przeznaczać na dofinansowanie zakupu nowych narzędzi, bioróżnorodność, edukację czy opiekę zdrowotną. Warto wybierać Fairtrade, dla ludzi i dla planety – mówi Zbigniew Szalbot, członek zarządu Fairtrade Polska.

W ofercie sieci Kaufland na konsumentów czeka ponad 100 produktów z certyfikatem Fairtrade, z czego większość stanowią artykuły marek własnych – K-Classic, K-Bio i K-Favourites. Wśród nich znajdują się m.in. ciastka, bakalie, czekolady, kremy czekoladowe do smarowania pieczywa. Ponadto Kaufland posiada w swoim asortymencie owoce z certyfikatem Fairtrade – papaję, miechunkę i banany, a także róże.