W Toruniu otworzył się pierwszy salon Agata Meble

Marka Agata S.A. powiększyła swoją sieć o kolejny, 30. już obiekt w Polsce. W czwartek, 8 października, nastąpiło otwarcie pierwszego Salonu Agata w Toruniu, przy ulicy Olsztyńskiej 15.

Budowa obiektu o łącznej powierzchni użytkowej 12 308 mkw. rozpoczęła się w październiku 2019 roku. W ramach inwestycji powstał również parking o wielkości 4 686 mkw., na którym znajdzie się aż 368 miejsc postojowych. Jest to drugi obiekt marki w województwie kujawsko-pomorskim – pierwszy salon został otwarty w lutym bieżącego roku we Włocławku.



- Kolejna inwestycja w północno-centralnej części Polski, motywowana była potrzebami naszych

klientów. Polacy chętnie wybierają nasze Salony, dlatego wychodzimy im naprzeciw, tworząc nowe obiekty w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Szeroki asortyment produktów pozwala ponadto na dobór mebli i dodatków w dowolnym stylu, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Jesteśmy przekonani, że oferta drugiego salonu w województwie kujawsko-pomorskim przypadnie do gustu mieszkańcom Torunia i okolic– komentuje Przemysław Gurban, dyrektor operacyjny Agata S.A.

W nowym salonie jednego z największych w Polsce dystrybutorów z branży meblowej znajdzie się prawie 100 boksów inspiracyjnych. Klienci będą mogli znaleźć przykładowe aranżacje m.in. do pokoju dziennego, jadalni, sypialni, kuchni oraz pokoju dziecięcego. Dodatkowo znajdzie się również szeroki wybór akcesoriów, dekoracji, lamp, dywanów i tekstyliów.