W toruńskim Atrium Copernicus zamieszkają pszczoły

Atrium Copernicus to pierwsza toruńska galeria, która zaangażowała się w ochronę pszczół i wspieranie naturalnego ekosystemu.

W samej Europie od zapylania przez owady uzależnione jest ponad 4000 odmian warzyw. Gdyby owady zapylające zniknęły, dla świata oznaczałoby to katastrofę nie tylko ekologiczną - załamałaby się produkcja żywności.

– Adopcja pszczół to element ekologii, który na stałe chcemy wprowadzić do Atrium Copernicus. Jesteśmy pierwszą w Toruniu galerią handlową, która zaangażowała się w ten sposób w ochronę pszczół i wspieranie ekosystemu. Naszą akcją „Czule dbamy o ule” chcemy przyczynić się do ochrony tych pożytecznych owadów przed wymieraniem. Cieszę się, że już niebawem zadomowią się one w naszych ulach – mówi Ewa Machowska-Górna, dyrektor Atrium Copernicus.

Założoną przez Atrium Copernicus pasiekę zasiedlą rodziny pszczół produkcyjnych. Dla bezpieczeństwa ule zostaną ustawione na skwerze otaczającym toruńską galerię, w miejscu zapewniającym odpowiednie warunki dla ich naturalnej działalności. Lokalny ekosystem dostarczy owadom zapylającym wsytarczającą ilość pożywienia od wiosny do późnej jesieni.

„Czule dbamy o ule” to akcja wpisująca się w działania toruńskiego centrum handlowego, realizowane w ramach wdrażanego sukcesywnie programu ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE) i strategii grupy Atrium Poland, która jest realizowana w latach 2020–2025.