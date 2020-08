W tym roku rodzice wydadzą więcej na wyprawkę szkolną

Tegoroczny powrót do szkoły stawia przed rodzicami uczniów wiele dodatkowych wyzwań. Pomimo licznych niewiadomych, przygotowania do nowego roku szkolnego ruszyły pełną parą. Jak wynika z badania SW Research dla Empiku*, rodzice nie zamierzają oszczędzać na wyprawce szkolnej – aż 59% badanych deklaruje, że wyda na ten cel więcej niż przed rokiem, wybierając zarówno sklepy stacjonarne, jak i zakupy w Internecie.

Tegoroczny trend jest czytelny – większość rodziców deklaruje, że wyda na zakupy szkolne więcej niż w 2019 roku. Jednocześnie tylko 13% respondentów wskazuje, że przeznaczy na ten cel mniejszy budżet. Najwięcej Polaków (34%) przeznaczy na szkolną wyprawkę dla jednego dzieckaod 301 do 500 zł. Niemal ¼ wyda na ten cel od 501 do 700 zł. Jedynie 2% badanych zamknie zakupy szkolne w kwocie do 100 zł, a 3% rodziców jest gotowe na wydatek rzędu ponad 1500 zł.

Zakupy zgodne z potrzebami

Wyraźnie widać dwa podejścia dorosłych do zakupów wyprawki. W badaniu SW Research dla Empiku 55% osób deklaruje, że kupi tylko te produkty, które wymagają wymiany. Niewiele mniejsza grupa respondentów (47%) zamierza kupić swoim dzieciom całą nową wyprawkę do szkoły.

Dzieci współdecydują

Tylko 4% rodziców samodzielnie decyduje o wyborze artykułów szkolnych. Dla większości liczy się zdanie dzieci i ich preferencje. Wyprawka jest kompletowana wspólnie, choć widać różnice w podstawowych kryteriach wyboru między pokoleniami.

Z obserwacji dorosłych wynika, że uczniowie zwracają uwagę przede wszystkim na ogólny wygląd produktów do szkoły, koncentrując się na estetyce i kolorach (71% wskazań). Niezwykle istotna jest dla nich również zgodność z modą i aktualnymi trendami (63%), a na trzecim miejscu wymieniają obecność popularnych osób lub bohaterów z bajek na motywach i wzorach artykułów szkolnych (55%).

Dla rodziców ważna jest przede wszystkim funkcjonalność (56%) i trwałość wykonania (49%)– oraz cena (46%). Widocznym silnym trendem wśród badanych jest ekologia – aż ¾ osób stwierdziło, że ma dla nich znaczenie, czy produkt jest wykonany z materiałów wtórnych oraz to czy producent realizuje politykę proekologiczną.

– Zauważamy, że choć kwestie estetyczne i modowe nadal stanowią priorytet przy wyborze wyprawki szkolnej, trend proekologiczny z każdym sezonem nabiera jeszcze większego znaczenia. Staramy się wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom, stale rozwijając ofertę certyfikowanych ekologicznych artykułów papierniczych od producentów dbających o zrównoważony rozwój. Sporym zainteresowaniem klientów cieszy się chociażby plecak wykonany z recyklingowanych plastikowych butelek. Innymi popularnymi w tym sezonie trendami są zeszyty satynowe w dotyku, tak zwane soft touch, zeszyty tematyczne – przedmiotowe oraz takie z anegdotami na okładkach – mówi Dorota Rębkowska, Manager Działu Art.Pap. w Empiku.

