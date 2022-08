W wakacje ruszy Vendo Park w Skarżysku-Kamiennej. To nie koniec ambitnych planów Trei RE Poland

Nowy obiekt handlowy Trei Real Estate Poland w Skarżysku-Kamiennej jest już w pełni wynajęty.

Równocześnie deweloper realizuje kolejne zaplanowane na ten rok inwestycje. W tym roku planuje otwarcie co najmniej trzech parków handlowych.

Aktualnie w procesie planowania, przygotowania lub uzyskiwania pozwoleń na budowę deweloper ma kilkanaście parków handlowych.

Dwa Vendo Parki, które otwieramy w wakacje, są w całości skomercjalizowane - mówi Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dodaje, że tak wysoki poziom najmu, jest wynikiem długofalowej współpracy ze znanymi markami i sieciami sklepów. - To również efekt rosnącego zainteresowania naszymi obiektami nowych grup najemców, którzy zaczęli dostrzegać potencjał parków handlowych. Mocno pracujemy nad tym, by poszerzać ofertę Vendo Parków, aktualnie jesteśmy w procesie negocjacji z dwoma nowymi brandami, które chcielibyśmy wprowadzić do naszych centrów - wyjaśnia .

W tym roku Trei planuje otwarcie jeszcze co najmniej trzech parków handlowych. Aktualnie w budowie znajduje się Vendo Park w Mielcu, natomiast projekty w Zambrowie (6,6 tys. mkw.) oraz Krakowie (3 tys. mkw.) są jest w fazie przygotowawczej.

- Aktualnie w procesie planowania, przygotowania lub uzyskiwania pozwoleń na budowę mamy kilkanaście parków handlowych. W ostatnim czasie wzmocniliśmy nasz bank ziemi o kolejne lokalizacje, m.in. w Gorzowie Wielkopolskim. W tym mieście jeszcze w tym roku, planujemy wspólnie z naszym partnerem Patron Capital, wybudować park handlowy o powierzchni 9 tys. mkw. Sukcesywnie realizujemy kolejne projekty, pomimo trudności, z jakimi obecnie mierzy się cała branża nieruchomości. Wzrosły koszty budowy oraz ceny materiałów, sektor budowalny boryka się również z brakami surowców i podzespołów, a wykonawcy mają luki kadrowe. Sytuacja gospodarcza również ma wpływ na to, co aktualnie dzieje się na rynku, na którym obserwujemy spowolnienie inwestycyjne - dodaje Jacek Wesołowski.

Jeszcze w wakacje Trei rozpocznie budowę Vendo Parku w Szczecinie. Będzie to jeden z większych obiektów, jakie firma zamierza zrealizować w najbliższym czasie. Park handlowy zaprojektowany w formule „power center”, będzie składał się z części handlowej oraz marketu OBI, całość dostarczy 24 tys. mkw. powierzchni. Obiekt ma być gotowy w przyszłym roku. Z kolei po wakacjach Trei planuje rozpoczęcie budowy Vendo Parków w Łapach, Lubinie, Koninie i Ciechanowie.

Trei Real Estate otworzył do tej pory w Polsce 30 Vendo Parków, a w planach ma budowę kolejnych 15-20 tego typu nieruchomości. W tym celu, pod koniec ubiegłego roku, deweloper założył spółkę joint venture z inwestorem Patron Capital i wspólnie zamierzają zainwestować w ten sektor 140 mln euro.