W przestrzeni The Designer Gallery w Westfield Mokotów, podziwiać można projekty absolwentek Międzynarodowej Szkoły Kostiumografii i Projektowania Ubioru, wyróżnione w selekcji Vogue Talents.

Westfield Mokotów poprzez działania edukacyjne czy biznesowe, stara się wspierać polskie marki modowe i polskich projektantów.

Tym razem w przestrzeni Westfield Mokotów wykorzystano witryny jednego z butików do pokazania prac absolwentek Międzynarodowej Szkoły Kostiumografii i Projektowania Ubioru.

MSKPU jest jedną z najważniejszych i najczęściej nagradzanych placówek kształcących projektantów ubioru i kostiumów w Polsce.

Westfield Mokotów to jedno z najsilniej związanych z modą centrów handlowych w Polsce. Od lat poprzez działania edukacyjne czy biznesowe, stara się wspierać polskie marki modowe i polskich projektantów, a także pokazywać jak bardzo kreatywna jest rodzima branża i jak wielki potencjał ciągle w niej drzemie. To warszawskie centrum znane jest też ze swoich niestandardowych i często zaskakujących propozycji z pogranicza mody, sztuki i designu jak organizowane tu unikalne wystawy czy pokazy mody. Tym razem w przestrzeni Westfield Mokotów wykorzystano witryny jednego z butików do pokazania niezwykłych prac i niesamowitego potencjału absolwentek Międzynarodowej Szkoły Kostiumografii i Projektowania Ubioru – Magdaleny Czamary i Julii Fusieckiej.

Moda jest bezsprzecznie wpisana w DNA Westfield Mokotów a wspieranie polskich projektantów, zawsze było dla nas bardzo ważne. Dlatego też cieszymy się, że możemy pokazać naszym klientom projekty absolwentek MSKPU, które docenione zostały przez wyjątkowe osobistości tej branży – Annę Wintour i Sarę Maino, w ramach międzynarodowego projektu Vogue Talents – powiedziała Izabela Wójcik, dyrektor Westfield Mokotów.

MSKPU jest jedną z najważniejszych i najczęściej nagradzanych placówek kształcących projektantów ubioru i kostiumów w Polsce. To też jedyna polska szkoła mody, która aż trzykrotnie została wyróżniona przez międzynarodową edycję VOGUE Talents. Od 17 lat jest liderem w edukacji z zakresu sustainable design w branży odzieżowej. MSKPU to kolebka sław – jej absolwentką jest choćby ceniona na świecie projektantka Magda Butrym, której projekty nosiły takie gwiazdy jak Andie McDowell, Margot Robbie czy Lady Gaga.

To wspaniałe, że absolwenci szkoły mogą korzystać z potencjału dotarcia do nowego, potencjalnego klienta, jakim są odwiedzający Westfield Mokotów – skomentowała dr Magdalena Płonka, Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Kostiumografii i Projektowania Ubioru.

Prezentowane w Westfield Mokotów wybrane projekty Magdaleny Czamary pochodzą z jej dyplomowej kolekcji „Emotions”, pokazującej świat kolorów jako wibrującą energię, która ma istotny wpływ na nasze emocje. Projekty zostały wykonane własnoręcznie, dlatego też stworzenie całości zajęło artystce kilka miesięcy. Wszystkie zdobienia, dodatki, hafty czy pikowania to samodzielna praca projektantki.

Dziś w modzie coraz bardziej liczy się własny styl. Nie chcę nikogo kopiować, ale miksować trendy i myślę, że takie zestawienie ze sobą skrajnie różnych ubrań daje fantastyczny efekt. Chciałabym też przywrócić trochę dawnego stylu, dlatego w każdej kolekcji staram się wprowadzić trochę akcesoriów takich jak rękawiczki, nakrycia głowy czy ręcznie zdobione buty. Moje kolekcje to niejako zaproszenie do podróży w przeszłość – biorę to, co najlepsze i interpretuję w nowoczesny sposób – mówi o swoich pracach Magdalena Czamara.

Kolekcja Julii Fusieckiej The Court, Court n.1 powstała dzięki pasji projektantki do tenisa, który trenowała od dziecka. Zawsze inspirowały ją obecne na korcie stroje, a tenis uważa za jedną z najelegantszych dyscyplin sportu.

Moje kolekcje przedstawiają przede wszystkim moje rozumienie obrazu współczesnej kobiety. To ambitna, twardo stąpająca po ziemi, energiczna obywatelka świata. Tworząc męskie projekty bawię się nieco konwenansem. Przedstawiam mężczyzn jako delikatnych, ale też odważnych. Manewruję pomiędzy tym, co jest męskie, a co damskie i tym, jak te dwa obszary mogą się przenikać – opisuje swoje projekty Julia Fusiecka.

Wyróżnione prze Vogue prace absolwentek MSKPU – Magdaleny Czamary i Julii Fusieckiej, można oglądać w strefie The Designer Gallery Westfield Mokotów (poziom 1) do 5 kwietnia 2023 roku.

