W Zielonce ruszył Vendo Park

Park handlowy w Zielonce ma powierzchnię 2 000 mkw. W obiekcie znajdują się sklepy sieci Rossman i Pepco, a także pierwszy w mieście salon Media Expert. Na działce sąsiadującej z inwestycję Trei swoją działalność prowadzi operator spożywczy – Lidl. Dzięki zróżnicowanej ofercie handlowej oraz bliskości dyskontu Vendo Park pozwala na wygodne zakupy wszelkich niezbędnych produktów w jednym miejscu. Do dyspozycji odwiedzających jest 157 miejsc parkingowych. W pobliżu znajdują się także przystanki autobusowe linii T i W oraz L44.

- Vendo Park w Zielonce to obiekt o dość niewielkiej powierzchni sprzedaży. W związku z tym może prowadzić swoją działalność handlową z zachowaniem reżimu sanitarnego. Można tu w prosty, szybki i bezpieczny sposób zrobić codzienne zakupy. Komfort użytkowania przestrzeni zwiększa brak części wspólnych. Do wszystkich sklepów wchodzi się osobnymi wejściami zlokalizowanymi od strony parkingu. To wygodne rozwiązanie, pozwalające znacznie skrócić czas potrzebny na wizytę w obiekcie handlowym.

Naszym celem było stworzenie w Zielonce obiektu handlowego, który spełni oczekiwania mieszkańców. Przed rozpoczęciem inwestycji zbadaliśmy lokalny rynek, by zagwarantować odwiedzającym odpowiedni dobór sklepów i jak najdogodniejszą infrastrukturę wokół Vendo Parku. Cieszymy się, że nasz debiut w mieście tożsamy jest ze startem nowej marki, która uzupełni dostępną w Zielonce ofertę produktową. Chcemy rozwijać w Polsce nowoczesną sieć parków handlowych, oferującą nowe doświadczenia zakupowe - mówi Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland.

Obiekt w Zielonce jest siódmą inwestycją Trei w województwie mazowieckim. Dotychczas na tym terenie działały Vendo Parki w Kobyłce, Ostrołęce, Pułtusku, Milanówku, Mińsku Mazowieckim i Płocku. Generalnym wykonawcą Vendo Parku w Zielonce była firma STB Koncept.

Międzynarodowa firma Trei Real Estate, z siedzibą w Niemczech, rozwija sieć Vendo Parków w Polsce, Czechach i na Słowacji. Łącznie powstały już 32 obiekty, z czego aż 22 zlokalizowane są w naszym kraju. Polskie plany dewelopera na 2021 rok zakładają budowę oraz oddanie do użytku łącznie siedmiu Vendo Parków, między innymi w Piekarach Śląskich, Koszalinie, Myśliborzu, Oświęcimiu i Inowrocławiu.