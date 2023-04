Nowe Bielawy wzmacniają ofertę w segmencie usługowym. W toruńskim centrum handlowym właśnie zadebiutowało biuro podróży Wakacje.pl.

Wakacje.pl to dziś lider na rynku zorganizowanych wyjazdów turystycznych.

W swojej ofercie Wakacje.pl mają m.in. wczasy pobytowe w Polsce i zagranicą.

Nowe biuro Wakacje.pl rozszerzyło ofertę Nowych Bielaw.

Oferta usługowa Nowych Bielaw staje się nie tylko coraz szersza, ale także coraz bardziej kompleksowa, dając klientom możliwość załatwienia wielu spraw pod jednym dachem. Taki rozwój tego segmentu jest jednym z naszych leasingowych celów – mówi Karolina Nitowska, Leasing Director w Greenman Poland.

Biuro Wakacje.pl. Fot. Mat. pras.



Otwarcie Wakacje.pl jest tego najlepszym przykładem. Dzięki nowemu biuru podróży, które wzbogaca aktualną już ofertę, odwiedzający centrum mają teraz też dostęp do niezwykle szerokiej propozycji wiodących i sprawdzonych touroperatorów, a przez to do tysięcy atrakcyjnych destynacji wyjazdowych w kraju i zagranicą – dodaje.

Wakacje.pl to dziś lider na rynku zorganizowanych wyjazdów turystycznych. Planujący wypoczynek mogą u niego znaleźć bazę prawie 75 tys. ofert do 150 krajów, która jest codziennie aktualizowana i obejmuje ponad 100 doskonale znanych na europejskim rynku biur podróży – m.in. Rainbow Tours, Grecos, Coral Travel i wielu innych.

W swojej ofercie Wakacje.pl mają m.in. wczasy pobytowe w Polsce i zagranicą, wycieczki objazdowe na całym świecie, wycieczki do egzotycznych krajów, wypoczynek połączony ze zwiedzaniem, pobyty świąteczne, obozy, kolonie, a także bilety lotnicze i autokarowe, rezerwację hoteli. Korzystający z Wakacje.pl znajdą tutaj także wszystkie niezbędne dodatkowe usługi związane z turystyką: ubezpieczenia, rezerwacje wycieczek fakultatywnych oraz miejsc parkingowych.

Wakacje.pl to doskonale rozpoznawalna marka, z którą co roku tysiące Polaków planuje urlop. Otwarcie biura podróży w Nowych Bielawach sprawia, że także nasi klienci mogą skorzystać z tej niezwykle ciekawej i zróżnicowanej propozycji, w dodatku w jednym miejscu – mówi przedstawicielka leasingu.

– Jestem przekonana, że ten debiut spotka się z ogromnym zainteresowaniem lokalnego rynku. Tym bardziej, że pojawienie się nowego najemcy zbiega się z okresem, kiedy to Polacy intensywnie planują wyjazdy na letnie wakacje i długie weekendy, a co za tym idzie poszukują ekspertów i zaufanych partnerów, z którymi mogą przygotować się do urlopu – dodaje.

Znajdą coś jeszcze. – Przygotowujemy oferty szyte na miarę pod każdego klienta. Jest on dla nas jak gość, którego obsługa zaczyna się od momentu wejścia do salonu i trwa aż do powrotu do kraju. Aby jak najlepiej go obsłużyć, systematycznie uczestniczymy w szkoleniach produktowych oraz sprawdzamy nowe obiekty na wyjazdach typu study tour, aby jak najdokładniej zaprezentować klientowi wybrane destynacje – mówi Natalia Gotowalska, kierownik salonu Wakacje.pl w Nowych Bielawach.

Wakacje.pl to kolejny najemca w segmencie usługowym Nowych Bielaw. Odwiedzający centrum znajdą tu punkty m.in. banków Millenium i mBank, teleoperatorów Orange, Plus/Polsat Box, T-Mobile, i Play, Canal Plus, Kodano Optyk, Vision Express, Poczty Polskiej, Panek czy Pralni EBS. Od niedawna działa tu także biuro podróży TUI.

Oferta usługowa Nowych Bielaw stale zyskuje, a co najważniejsze, staje się coraz bardziej kompletna, dając klientom duży wybór i ogrom możliwości. To kierunek rozwoju, który planujemy umacniać, tworząc ofertę convenience, nie tylko w obszarze handlowym, ale i usługowym – mówi Karolina Nitowska.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl