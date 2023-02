Już 10 i 11 lutego w gorzowskim NoVa Park będzie można wziąć udział w kreatywnych warsztatach i stworzyć niepowtarzalny upominek dla bliskiej osoby.

W NoVa Park będzie można stworzyć miłosne, ekologiczne breloczki i pachnące kule do kąpieli.

Wszystko to podczas walentynkowych warsztatów.

Nie zabraknie również słodkich eko-prezentów rozdawanych przy okazji zakupów, by uprzyjemnić klientom celebrowanie święta zakochanych.

W piątek oraz sobotę poprzedzającą Walentynki, od godziny 12.00 do 18.00 będzie można kreatywnie i romantycznie spędzić czas oraz odebrać słodki prezent za zakupy. 10 lutego odbędą się warsztaty tworzenia breloczków z materiałów recyklingowych, na które warto przynieść kawałek bliskiej sercu tkaniny i stworzyć z niego unikalny drobiazg. Fragment ślubnego ubioru czy pasek od sukienki z pierwszej randki mogą zyskać dzięki temu nowe życie i pozostać wspaniałą pamiątką na lata. Warsztaty poprowadzi profesjonalna krawcowa, która pomoże uczestnikom stworzyć niepowtarzalne, małe dzieła sztuki.

A już 11 lutego wszyscy entuzjaści pachnących kąpieli będą mieli okazją stworzyć ekologiczne kule kąpielowe. Pachnące kule, pełne płatków bławatka, nagietka czy róży, pozwolą wprowadzić się w błogi nastrój i powrócić myślami do letnich wieczorów. Zarówno breloczki, jak i pachnące kąpielowe kosmetyki, mogą być doskonałym prezentem dla bliskiej osoby, a zdobyte umiejętności pozwolą uczestnikom warsztatów wyczarowywać podobne cuda samodzielnie w domu.

Pełne delikatnej słodyczy, ekologiczne i rozpływające się w ustach belgijskie czekoladki lubaromatyczne herbatki będzie można otrzymać w tych dniach w NoVa Park w zamian za zakupy o wartości co najmniej 150 zł na jednym paragonie. By zdobyć zapakowane w sposób przyjazny planecie pyszności, wystarczy tylko zarejestrować paragon w Punkcie Obsługi Akcji i odebrać swój prezent. Liczba upominków będzie ograniczona, warto zatem nie czekać do ostatniej chwili, a wszystkie szczegóły będzie można znaleźć w dostępnym w Punkcie Obsługi Akcji regulaminie.

Twórcze, romantyczne i ekologiczne warsztaty w NoVa Park są doskonałą okazją do tego, by stworzyć niepowtarzalny drobiazg dla bliskiej osoby lub zaprosić ją do wspólnej, kreatywnej zabawy. Dzięki słodkim upominkom za zakupy, poszukiwanie prezentu dla swojej drugiej połówki stanie się jeszcze przyjemniejsze i sprawi, że święto zakochanych będzie jeszcze bardziej wyjątkowe.

