Miłość nie zna granic – to tegoroczne hasło sieci perfumerii Sephora. Marka celebruje tegoroczne Walentynki i zaprasza do swoich sklepów na promocje kosmetyków.

Z okazji zbliżających się Walentynek, w perfumeriach Sephora czeka superoferta cenowa.

Wybrane produkty makijażowe i pielęgnacyjne, zapachy w supercenach.

Oferta obowiązuje do 14 lutego w perfumeriach stacjonarnych i na sephora.pl.

W świecie Sephora miłość nie zna schematów, nie podlega ograniczeniom. Każdy z nas definiuje ją na swój własny sposób. Każdy też wyraża ją tak, jak tego chce. Wszystkich tych, którzy pragną obdarować ukochane osoby lub siebie samego, Sephora zaprasza do swojego świata pełnego kultowych produktów i marek kosmetycznych, by odkrywać, testować i eksperymentować! Walentynki to znakomita okazja, do tego żeby w szczególny sposób zadbać o siebie – odkryć nowy rytuał pielęgnacyjny, dobrać soczysty odcień szminki lub rozkochać kogoś bliskiego w nowym zapachu…

Wśród marek, których kosmetyki można kupić teraz taniej są, m. in: Versace, Giorgio Armani, Biotherm, Origins, KVD, Lancome, Clinique, Huda Beauty czy Phlov.

