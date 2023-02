Walentynki to idealna okazja, by okazać drugiej osobie miłość i sprawić trochę radości – w tym celu warto wręczyć jej miły podarek od serca. Gdzie można go znaleźć? W sklepach Lidl Polska.

W sklepach Lidl Już są dostępne walentynkowe upominki i gadżety.

Romantyczne, zabawne czy czułe… świece, bielizna, maskotki, słodycze, biżuteria ...

Warto, aby prezent wręczany z okazji dnia zakochanych był dopasowany do preferencji partnera. Często sprawdzają się prezenty, nieco dowcipne, symboliczne, a jednocześnie kojarzące się z bliskością. Właśnie takie są uśmiechnięte, walentynkowe pluszaki marki Livarno Home. Jako drobny, dowcipny upominek (albo dodatek do „głównego” prezentu), sprawdzą się też skarpetki z sercami, czy napisami. Ich zaletą jest wysoka zawartość bawełny. Oczywiście drugiej połówce warto wręczyć coś więcej, np. piżamę - komplet składający się z bluzki oraz spodni idealnie sprawdzi się chociażby przy okazji wieczoru z filmem i popcornem. W sklepach Lidl Polska dostępne są dwa warianty. Wszystkie piżamy w co najmniej 90 proc. składają się z bawełny, mają romantyczne nadruki, są lekkie, komfortowe, a ponadto oferowane w kilku rozmiarach.

Pomysłem na praktyczny prezent jest też kuferek na kosmetyki, wykonany z twardego tworzywa sztucznego, dzięki czemu można w nim przewozić np. flakony z perfumami oraz tubki kremów, bez obaw o to, że zostaną stłuczone lub zgniecione.

W walentynki wiele par wręcza sobie biżuterię, w tym zegarki. Je także można kupić w sklepach Lidl Polska, w komplecie z bransoletką. Całość jest zapakowana w ozdobne pudełko. Zegarek marki Auriol cechuje się wodoszczelnością do 5 barów, więc jego właścicielka nie musi obawiać się o to, że zaleje go np. biorąc prysznic. Ze względu na swój klasyczny design, będzie idealnym dopełnieniem wielu stylizacji.

Lidl z pomysłami na Walentynki.

W dniu św. Walentego ogromne znaczenie ma także romantyczna atmosfera – można ją stworzyć za pomocą zapachowych świec, np. tych marki Livarno Home. Są eleganckie, szklane, wyposażone w drewnianą pokrywkę – i drewniany, ekologiczny knot, który spalając się, imituje dźwięk drewna skwierczącego w kominku.

Od czwartku 9 lutego oferta walentynkowych produktów, dostępnych w sklepach Lidl Polska, poszerzy się o satynową odzież oraz bieliznę. Klienci i klientki będą mogli kupić m.in. biustonosze z koronką w różnych rozmiarach i cenach, a także satynowe koszule nocne w 6 kolorach. Równocześnie do sprzedaży trafią męskie bokserki marki Happy Shorts – komfortowe, składające się w 95 proc. z bawełny, a ponadto zapakowane w pudełko z serduszkami, co czyni z nich idealny, walentynkowy prezent. Co ważne, od czwartku 9 lutego do soboty 11 lutego, w sklepach Lidl Polska będzie obowiązywała akcja promocyjna na bieliznę – przy zakupie 2 sztuk, drugi, tańszy produkt, zostanie przeceniony o 50 proc. To nie wszystko, ponieważ od czwartku 9 lutego, w sklepach Lidl Polska oferowane będą także m.in. damskie rajstopy Gatta i Esmara, koszule nocne oraz inne produkty, które ucieszą zakochanych.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl