Podział 7-Eleven zagroziłby wzrostowi sieci - mówi agencji Reuters dyrektor naczelny japońskiej spółki Seven & i Holdings. Skomentował w ten sposób naciski ValueAct Capital, które domaga się wydzielenia sieci sklepów.

- Podział 7-Eleven zagroziłby przyszłemu wzrostowi sieci sklepów convenience, odcinając ją od siły jej matki w branży spożywczej - skomentował dyrektor naczelny japońskiej Seven & i Holdings Co Ltd.

ValueAct Capital chce podziału 7-Eleven

Komentarze Ryuichi Isaki pojawiają się w czasie, gdy stoi on w obliczu apelu ze strony akcjonariusza ValueAct Capital, firmy inwestycyjnej z siedzibą w San Francisco, która posiada 4,4% udziałów w rozrastającym się japońskim konglomeracie handlu detalicznego.

ValueAct od dawna krytycznie odnosi się do struktury konglomeratu Seven & i, wzywając do wydzielenia sieci 7-Eleven lub sprzedaży całej firmy, ale Isaka powiedział, że nie byłoby to w najlepszym interesie firmy.

