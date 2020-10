Warimpex stawia na flex

Mogilska43 Cowork to nowa przestrzeń typu flex na krakowskiej mapie biurowej, otwarta przez Warimpex. Wielofunkcyjna powierzchnia do wspólnej pracy położona jest na parterze nowoczesnego biurowca Mogilska 43 Office w Krakowie i obejmuje 1100 metrów kwadratowych.

Dla najemców przygotowano zróżnicowaną przestrzeń, wychodzącą naprzeciw zmieniającym się potrzebom: biura serwisowane dla małych i dużych firm, dedykowane biurka oraz miejsca typu hot desk z dostępem do wszystkich udogodnień, jakie oferują tradycyjne biura.

- Ostatnie miesiące pokazały, że dziś, jeszcze bardziej niż kiedyś, dla najemców ważna jest elastyczność – chcą decydować ile i skąd będą dziś pracować, nie chcą wiązać się długimi umowami najmu, a jednocześnie zależy im na komforcie i benefitach, jakie daje praca w biurze. Mogilska43 Cowork to nasz pierwszy tego typu koncept w Polsce, w którym najemcy płacą za to, czego naprawdę potrzebują w danym momencie. Oddajemy do użytku w pełni gotowe wnętrza do pracy, wyposażone w infrastrukturę IT i szybki Internet, z obsługą recepcyjną i ochroną. Naszym klientom oferujemy swobodę wyboru najbardziej dopasowanej formy biura oraz elastyczne ramy czasowe wynajmu, w centralnej lokalizacji w Krakowie – powiedział Tomasz Sado, Operations Manager w Mogilska 43 Cowork.

Mogilska43 Cowork położony jest w dzielnicy Grzegórzki blisko ścisłego centrum Krakowa, świetnie skomunikowanej z innymi częściami miasta. Jego oferta kierowana jest do wszystkich, którzy poszukują biurka do pracy lub zamkniętego, wygodnego biura dla kilku osób bądź dużego zespołu, a przy tym nie chcą się wiązać wieloletnimi umowami i preferują elastyczny okres najmu, dopasowany do aktualnego zapotrzebowania. Oprócz braku długoterminowych zobowiązań zaletą przestrzeni coworkingowej jest kompletne wyposażenie, co sprawia, że można zacząć z niej korzystać tuż po podpisaniu umowy, bez czekania na przygotowanie powierzchni. Najemcy nie muszą też ponosić żadnych nakładów inwestycyjnych na remont, meble czy urządzenia biurowe – wystarczy tylko własny komputer do pracy.

- Jak pokazują dane, przestrzeni coworkingowych w Polsce jest wciąż stosunkowo mało, a 80% z nich znajduje się w stolicy. Tymczasem możliwość pracy z ludźmi, których się nie zna, o zupełnie różnych zawodach, zyskuje nad Wisłą coraz większe zainteresowanie. Oprócz zdobywania nowych kontaktów biznesowych, to także wzajemne inspirowanie się, motywowanie, a nawet współpraca. Przeniesienie pracy z domu do coworkingu pozwala także postawić wyraźną granicę między życiem zawodowym a prywatnym, znacząco poprawiając efektywność i komfort wykonywanej pracy – dodaje Tomasz Sado.

1

2