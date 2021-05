Warszawska Hala Gwardii wraca ze strefą zero waste

Hala Gwardii w Warszawie otwiera w najbliższy weekend Strefę Zero Waste. Będą produkty wielokrotnego użytku oraz możliwość poznania zasad zero waste.

Strefa Zero Waste w Hali Gwardii czynna będzie w dniach 21-23 maja w godz. 10:00-20.00 (piątek) oraz 10:00-18:00 (sobota i niedziela).

Większość produktów będzie sprzedawana bez opakowań, warto zatem zaopatrzyć się we własne słoiki czy pojemniki wielokrotnego użytku, a także kubki na napoje.

Jedno z najbardziej popularnych ekowydarzeń powraca do Hali Gwardii.To wyjątkowe spotkanie osób, które już wdrożyły w swoim domy czy pracy rozwiązania zero waste i z chęcią dzielą się dobrymi praktykami z innymi. Na miejscu będzie więc można dowiedzieć się m.in. co to są woskowijki, a także jak przygotować własny kompostownik. Nie zabraknie też okazji do zakupu produktów wielokrotnego użytku i rzeczy, które pozwalają ograniczyć odpady, które generujemy. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Sylwia Majcher, autorka książek o stylu życia zero waste i niemarnowaniu jedzenia.

- Hala Gwardii przyciąga ludzi kreatywnych, z pasją i świadomych własnych wyborów. Z radością przystąpiliśmy więc do współrealizacji, wraz z Fundacją alter eko oraz Little Greenfinity, projektu propagującego trend zero waste. Zapraszamy do udziału w spotkaniu wszystkich, którym przyszłość środowiska naturalnego nie jest obojętna. To wyjątkowa okazja, by w sposób teoretyczny i praktyczny przekonać się, jak niewiele wystarczy, by spowodować wielkie zmiany – mówi Robert Baj, prezes CBR Events Sp. z o.o, operator Hali Gwardii.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

W Strefie Zero Waste dostępne będą m.in. produkty na wagę, torby, termokubki, produkty kosmetyczne i spożywcze bez opakowań, akcesoria kobiece w duchu zero waste i pieluchy wielorazowe. Zorganizowana też zostanie zbiórka ubrań i tekstyliów. Uczestnicy będą również mogli naprawić swoje urządzenia AGD, a sprzęt elektryczny i elektroniczny, którego naprawić się już nie da, oddać do punktu zbiórki i otrzymać w zamian torbę wielorazowego użytku. Nagrody trafią także do tych osób, które przyniosą zużyte baterie i zepsute telefony.

Swój udział w spotkaniu zapowiedzieli przedstawiciele organizacji i fundacji propagujących ideę zero waste. Wydarzenie ponownie objął swoim honorowym patronatem Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

- W Strefie Zero Waste spotkamy się już po raz siódmy i mamy świadomość tego, że będzie to szczególna edycja tego wydarzenia. To, w jaki sposób funkcjonujemy na co dzień, czym się otaczamy, jakie priorytety są dla nas najważniejsze nabrało w ciągu minionego roku zupełnie nowego znaczenia. Zadbaliśmy o to, by przez trzy dni w Hali Gwardii nie zabrakło inspirujących osób, kreatywnych rozmów i wyjątkowych produktów – mówi Virginie Little, założycielka Little Greenfinity, współorganizatorka strefy.