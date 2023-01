Klub Holmes Place, mieszczący się na terenie C.H. Skorosze w Warszawie, przechodzi rebranding i od początku 2023 roku dołącza do ogólnopolskiej sieci klubów fitness i siłowni Well Fitness.

Obiekty działające pod marką Well Fitness, jak i Holmes Place, należą do firmy Medicover.

Well Fitness jest jednym z wiodących graczy w branży fitness na południowym zachodzie kraju i na terenie województwa łódzkiego.

Holmes Place C.H. Skorosze będzie pierwszym oddziałem tej sieci w Warszawie.

Od 30 grudnia 2022 r. klub Holmes Place C.H. Skorosze, jeden z trzech oddziałów Holmes Place – sieci, która od marca 2021 r. należy do portfolio Medicover, zmienia szyld i dołącza do sieci Well Fitness. Właścicielem tej ogólnopolskiej sieci klubów i siłowni również jest Medicover, który powołał tę markę w sierpniu 2021 r. w miejsce przejętego Fitness World. Well Fitness jest jednym z wiodących graczy w branży fitness na południowym zachodzie kraju i na terenie województwa łódzkiego. Holmes Place C.H. Skorosze będzie pierwszym oddziałem tej sieci w Warszawie.

Kluby Well Fitness to nowocześnie wyposażone, klimatyzowane obiekty, podzielone na kilka stref, między innymi: cardio, stretchingu, funkcjonalną, obwodową oraz wolnych ciężarów. Do beneficjentów pakietów Medicover Sport kluby kierują szeroką, nielimitowaną ofertę zajęć fitness oraz dają możliwość regularnego wykonywania analizy składu ciała. Do dyspozycji ćwiczącego jest też nielimitowany dostęp do wody i izotoników dzięki maszynie Well Hydrated. Zdecydowana większość obiektów otwarta jest 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Włączenie do Well Fitness klubu Holmes Place C.H. Skorosze pozwoli na wykorzystanie know-how klubu premium i wzmocnienie obecności młodej marki Well Fitness w atrakcyjnej warszawskiej lokalizacji.

Well Fitness staje się coraz bardziej rozpoznawaną marką w świecie sportu i rekreacji. Sukcesywnie zwiększamy jej zasięg, dokonując rebrandingu niektórych należących do Medicover klubów, by w oparciu o synergię i lokalne uwarunkowania rynkowe, oferować nową jakość pod naszą marką własną – mówi Justyna Gościńska, Dyrektor Departamentu Sport i Fitness, Prezes Zarządu Medicover Sport sp. z o.o.

Wcześniej, w październiku 2022 r. do portfolio Well Fitness dołączyło siedem klubów działających w Łodzi i Bełchatowie pod nazwą Fit Forma, których właścicielem od listopada 2021 r. pozostaje Medicover. W ślad za zmianą wizerunkową w klubach dąży się do standaryzacji oferty, jakości obsługi i dostosowania jej do potrzeb lokalnych społeczności, w tym także dla początkujących klubowiczów. Tym ostatnim proponowany jest dedykowany program Well Start, podczas którego fitnessowy nowicjusz obejmowany jest indywidualną opieką trenera, a także włączany do zajęć grupowych oprowadzających po strefach siłowni i uczących, jak z nich korzystać.

W Well Fitness stawiamy na autorskie programy zajęć i aktywności, które są dostosowane do każdej grupy osób chcących zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Pojawienie się Well Fitness w miejsce dotychczasowego Holmes Place C.H. Skorosze będzie się więc wiązało z pewną zmianą formuły funkcjonowania klubu, natomiast parametry takie jak jakość wyposażenia, czy standard obsługi, pozostaną na najwyższym poziomie – mówi Maciej Kupis, Dyrektor Sieci Klubów Fitness w Medicover w Polsce.

Z oferty warszawskiego klubu Well Fitness będzie można korzystać w ramach pakietów sportowych Medicover Sport, które na chwilę obecną dają dostęp do ponad 4600 partnerskich obiektów sportowych i rekreacyjnych w całej Polsce.

W Warszawie, równolegle, na dotychczasowych zasadach, funkcjonuje klub Holmes Place – zlokalizowany przy Hotelu Hilton. Aktualnie w portfolio Well Fitness funkcjonuje 28 klubów, zlokalizowanych w południowo-zachodniej i środkowej Polsce, m.in.: we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Katowicach, Bytomiu, Łodzi, Bełchatowie, a od stycznia – również w Warszawie.

