Warszawskie centrum Atrium Reduta kończy pierwszy etap przebudowy

Atrium Reduta ma nowy food court Przystanek Smaku. Obok powstała bezpłatna strefa zabaw dla dzieci.

W świeżo otwartej przestrzeni restauracyjnej do dyspozycji gości jest 5 konceptów gastronomicznych ze zróżnicowanym menu.

Jesienią propozycję galerii dopełni Strefa WOW – nowatorska wielofunkcyjna przestrzeń rozrywkowa dla rodzin.

Autorem projektu food courtu oraz Strefy WOW jest hiszpańska firma architektoniczna The Leisure Way.

Otwarcie Przystanku Smaku jest zwieńczeniem pierwszego etapu przebudowy i modernizacji warszawskiej galerii. Oferta nowej strefy restauracyjnej zadowoli zróżnicowane gusta kulinarne i estetyczne. Na fanów azjatyckich specjałów czeka Silver Dragon z propozycją kuchni wietnamskiej, chińskiej i tajskiej, przygotowanej przez rodzimych azjatyckich kucharzy. Kulinarną podróż śladami smaków Morza Śródziemnego zaserwuje klientom Mąka i Oliwa. Domowe obiady – pyszne pierogi, sycące kotlety, zdrowe zupy i świeże surówki to z kolei początek długiego menu Mleczarni Jerozolimskiej – oferującej dania naszej rodzimej kuchni. Lokal serwuje potrawy oparte na oryginalnych polskich przepisach, z wykorzystaniem wyłącznie naturalnych

i nieprzetworzonych składników. Fanów ulicznego jedzenia oraz najwyższej jakości wołowiny obsłuży z kolei Republika Burgera, a miłośników najsłynniejszych dań z kurczaka – KFC.

Zarówno pod kątem architektonicznym, jak i funkcjonalnym strefa restauracyjna została zaprojektowana tak, by sprzyjać spotkaniom i wspólnemu spędzaniu czasu w preferowany dla każdego sposób. Nowy foodcourt zachęci gości nie tylko do zjedzenia posiłku, ale także do spotkań z rodziną, ze znajomymi lub do zorganizowania biznesowego lunchu. Bogactwo zieleni zapewni spokój i relaks zabieganym i zapracowanym mieszkańcom Warszawy oraz zachęci do pozostania w tej kojącej scenerii na dłużej. Szereg zrównoważonych rozwiązań architektonicznych i detali, naturalne elementy wykończenia naładują gości pozytywną energią, wzbudzą dobre emocje, sprzyjając skutecznemu relaksowi.