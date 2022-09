Warszawskie centrum dentystyczne jak salon jubilerski

W nowym Centrum Ortodoncji Nakładkowej lekarz dobierze aparat ortodontyczny, a za sprawą wirtualnej „przymierzalni uśmiechu”.

Z uwagi na charakter centrum, Medicover Stomatologia postawił także na oryginalny design miejsca.

Partnerem centrum jest Invisalign.

Medicover Stomatologia tworzy coraz ciekawsze koncepcyjnie centra stomatologiczne. Tylko w ciągu ostatnich 3 lat w samej stolicy powstało aż 6 oryginalnych lokalizacji zainspirowanych m.in. ekologią, kawiarnianym klimatem czy historią miasta. Wszystkie pod szyldem „Rytuał Uśmiechu”.



Teraz do tej listy dopisuje się kolejne – siódme. Przy ul. Prostej otwarto właśnie mające 260 mkw. Centrum Ortodoncji Nakładkowej Medicover Stomatologia, pierwsze tego typu w stolicy. Miejsce będzie się specjalizować w nowoczesnej ortodoncji, w tym w popularnych ostatnimi laty aparatach Invisalign.



Z uwagi na charakter centrum, Medicover Stomatologia postawił także na oryginalny design miejsca. Inspiracją stały się tutaj m.in. salony jubilerskie luksusowych marek. Widać to już witrynie, w której urządzono wystawę pod hasłem „Najpiękniejszą biżuterią jest uśmiech”.



Jednym z jej elementów jest wirtualna „przymierzalnia uśmiechu”, czyli specjalny ekran z wgraną aplikacją IvoSmile. Dzięki niej przechodnie mijający centrum mogą zobaczyć, jak wyglądałby ich uśmiech po leczeniu ortodontycznym. Aplikacja koryguje zgryz, wyrównuje i wybiela zęby.

Staramy się, aby każde z naszych nowych centrów zaskakiwało pacjentów, ale także miało swój oryginalny motyw przewodni i walory edukacyjne. W nowo powstałym miejscu odczarowujemy ortodoncję, prezentując jej innowacyjną i lifestylową stronę – mówi Wioletta Januszczyk, dyrektor zarządzająca Medicover Stomatologia.

Ale witryna to nie jedyne, co podkreśla oryginalny charakter miejsca. Także to jak zaprojektowano wnętrze.

Inspiracją stała się tutaj Warszawa, a zwłaszcza czasy jej odbudowy, czyli koniec lat 40-tych i lata 50-te. W całej przestrzeni jest wiele odwołań do wzornictwa tej epoki, ale także sposobu, w jaki rekonstruowano stolicę, powtórnie wykorzystując materiały – mówi Bartosz Biesiekierski, Kierownik ds. Rozwoju Sieci Stomatologicznej Medicover, koordynujący projekt.

Meble, które dziś stoją w centrum zostały odkupione z warszawskich mieszkań urządzanych w latach 50-tych, a następnie pieczołowicie odrestaurowane. Elementy dekoracyjne z metalu i drewna to z kolei repliki wzorów sprzed 60-, 70-lat, tu odtworzone przez stolarzy z Anticus i metaloplastyków z Alisto. Całość opowiadanej przez nas historii dopełniają natomiast galerie z kolażem historycznych plakatów i zdjęć, w tym m.in. z budowy PKiN

Centrum przy ul. Prostej jest już 14. należącym do Medicover Stomatologia, które otwarto w koncepcie „Rytuału Uśmiechu”. W sumie sieć dysponuje już 89 lokalizacjami.

