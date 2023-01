W warszawskim Factory Ursus uruchomione zostały stacje ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Daje to możliwość zaopatrzenia auta w trakcie zakupów w energię potrzebną do jazdy. Urządzenia zostały umiejscowione na parkingu podziemnym outletu.

Dostępne stacje umożliwiają zarówno szybkie ładowanie auta, nawet

w 10 minut, jak i standardowe, sięgające dwóch godzin. Do skorzystania z nich potrzebne jest ściągnięcie bezpłatnej aplikacji operatora stacji ładowania i postępowanie zgodne z rozpisaną tam instrukcją.

Pierwsza stacja posiada dwa niezależne stanowiska ładowania i jest przeznaczona wyłącznie dla aut w pełni zasilanych energią elektryczną. Kolejne trzy stacje mają pojedyncze stanowiska i mogą z nich korzystać zarówno auta elektryczne jak i hybrydowe. Czas zaopatrzenia w energię jest uzależniony od pojemności baterii oraz mocy przyjmowanej przez samochód.

Stacje są dostępne w godzinach otwarcia outletu, a z miejsc można korzystać tylko w czasie ładowania pojazdu. Odnaleźć je można z lewej strony przy wjeździe na parking.

Factory Ursus to centrum zarządzane zgodnie z najlepszymi standardami w obszarze zrównoważonego rozwoju, zasilane zieloną energią. Zastosowane przez nas technologie, rozwiązania architektoniczne i procedury sprzyjają oszczędnościom zużycia wody, energii elektrycznej i racjonalnemu wykorzystaniu odpadów – mówi Marta Raczyńska, Site Marketing Coordinator w Neinver. – Ładowarki do aut elektrycznych i hybrydowych to jeden z ważnych elementów naszej oferty.