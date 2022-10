Kulturystyka – projekt Galerii ASP w Bronowicach – zaprasza na kreatywne warsztaty dla najmłodszych, wprowadzające w podstawowe zagadnienia sztuk wizualnych.

Kulturystyka – projekt Galerii ASP w Galerii Bronowice – zaprasza na kreatywne warsztaty dla najmłodszych, wprowadzające w podstawowe zagadnienia sztuk wizualnych.

Warsztaty ELEMENTARZ MŁODEGO ARTYSTY będą odbywać się co dwa tygodnie od października do końca stycznia.

Będą one stanowiły okazję do doskonałej zabawy, a także poznania warsztatu plastycznego i zwiększenia podstawowych kompetencji w zakresie sztuki.

Każde spotkanie rozpoczyna się od twórczej rozmowy. Galeria chce zaintrygować dzieci, pobudzić ich wyobraźnię do kreatywnego działania, wytłumaczyć zagadnienia, które będą poruszane w dalszej, praktycznej części warsztatu. Dzieci będą wspólnie oglądać reprodukcje prac znanych artystów, interpretować ich techniki malarskie, uczyć się, jak przejawiają się w słynnych dziełach podstawowe założenia plastyczne.

Druga część warsztatu to zadania praktyczne. Mali artyści będą rysować, konstruować, szkicować, analizować i przede wszystkim – uczyć się. Celem Galerii Bronowice jest kształtowanie postaw twórczych i umiejętności ich wyrażania oraz rozwój w zakresie działalności plastycznej.

Warsztaty artystyczne w Galerii Bronowice.

Cykl warsztatów ELEMENTARZ MŁODEGO ARTYSTY podzielony będzie na sześć tematów. Podczas każdego z nich przedstawiane zostanie kolejne pojęcie i będzie można się nauczyć o jego naturze, tym jak operować określony środkiem, by oddać w pracy to, co czujemy. W programie warsztatów:

29 października, godz. 11.00

Temat warsztatów: LINIA

12 listopada, godz. 11.00

Temat warsztatów: KOLOR

26 listopada, godz. 11.00

Temat warsztatów: FORMA

10 grudnia, godz. 11.00

Temat warsztatów: PERSPEKTYWA

7 stycznia, godz. 11.00

Temat warsztatów: ŚWIATŁO

21 stycznia, godz. 11.00

Temat warsztatów: KOMPOZYCJA

Warsztaty poprowadzi dr Izabela Biela z Edukacji Artystycznej Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie.

W drugim semestrze będzie można kontynuować warsztaty, pogłębiając poszczególne wątki tematyczne.

Zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym 7-12 lat. Czas trwania: 2 godziny. Warsztaty odbywają się w Galerii ASP w Galerii Bronowice (ul. Stawowa 61). Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.